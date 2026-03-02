Иран разогнал цены на нефть до четырехлетнего максимума, и это еще не предел

Аналитики прогнозируют, что стоимость "черного золота" может подскочить до 120 долларов за баррель.

Цены на нефть утром 2 марта выросли больше всего за последние четыре года из-за войны в Иране и фактического закрытия Ормузского пролива, сообщает Bloomberg.

По данным портала Investing, по состоянию на 10:30 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла почти на 10%, до 79,97 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подскочила почти на 9%, до 73 долларов за баррель.

Bloomberg отмечает, что движение танкеров по Ормузскому проливу, через который транспортируется 20% произведенной в мире нефти, почти остановилось. Судовладельцы и трейдеры взяли паузу из-за распространения конфликта.

"Хотя иранские власти 1 марта заявили, что Ормузский пролив остается открытым, они также сообщили, что атаковали три нефтяных танкера", - отмечают журналисты.

В ответ на расширение конфликта ОПЕК+ договорилась о повышении квот на добычу нефти с 1 апреля на 206 000 баррелей в день.

Впрочем, аналитики Citigroup прогнозируют, что цена на нефть будет колебаться в диапазоне от 80 до 90 долларов за баррель "по крайней мере в течение ближайшей недели". Они добавляют, что цены на нефть могут вырасти до 120 долларов за баррель в случае ударов по нефтяной инфраструктуре.

Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie тоже ожидают роста цен на нефть до более 100 долларов за баррель, если судоходство по Ормузскому проливу не будет быстро восстановлено.

"Если водный путь останется закрытым в течение 25 дней, крупные производители нефти на Ближнем Востоке будут вынуждены приостановить добычу, поскольку резервуары для хранения заполнятся", - отмечают аналитики банка JPMorgan Chase & Co.

Ситуация в Иране - последние новости

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. Президент Дональд Трамп заявил, что цель операции - уничтожение ядерного потенциала и угрозы со стороны иранского режима. В результате ударов 28 февраля был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также командующий КСИР. Временно власть в стране перешла к совету из трех человек во главе с аятоллой Арафи. Трамп предположил, что активная фаза операции может продлиться до четырех недель.

В ответ на удары США и Израиля Иран атаковал американский авианосец, нанес удары по базам Пентагона, а также ударил по Израилю. Впрочем, власти Ирана не будут вести переговоры с представителями США. Такое заявление сделал глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

