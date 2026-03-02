Разведка раскрыла данные о новой ракете, которой Россия начала атаковать Украину

Ее спутниковая навигационная система представлена сочетанием изделий двух разных российских компаний.

Новая крылатая ракета РФ "Изделие-30", которой враг наносит удары по Украине, весит 800 кг и имеет дальность полета 1 500 км. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, разведчики обнародовали интерактивную 3D-модель, основные составляющие и компоненты новой крылатой ракеты противника "Изделие-30", а также данные о 20 предприятиях, задействованных в кооперации по производству.

Как отмечается, первые случаи применения этого средства воздушного нападения против Украины были зафиксированы в конце прошлого года. Размах крыльев новой ракеты - около 3 метров, масса боевой части - 800 кг, дальность применения - не менее 1 500 км.

По маркировке и конструктивным признакам изделие идентифицировано как разработка опытно-конструкторского бюро "Звезда", входящего в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Отдельные технические решения унифицированы с другими изделиями этого разработчика и корпорации в целом. В частности, установленный пироклапан пневматической системы идентичен элементам ракеты Х-35У, а авиационное катапультное устройство схоже с системами АКУ-5М, применяемыми для ракет типа Х-101, Х-55, Х-555. В ГУР добавили:

"Спутниковая навигационная система, едва ли не впервые для крылатых ракет противника, представлена сочетанием изделий двух разных российских компаний - помехозащищенного приемника спутникового сигнала с цифровой антенной решеткой "Комета-м12" производства "ВНИИР-прогресс" и приемо-вычислительного блока производства "КБ НАВИС", созданного на базе приемника NAVIS NR9".

По данным ГУР, для их интеграции используется блок сопряжения производства АО АНПП "ТЕМП-АВИА", которое известно изготовлением полетных контроллеров для управляемых авиабомб.

Речь идет о том, что все три составляющие навигационной системы содержат компоненты иностранных производителей - США, Швейцарии, КНР и Нидерландов.

В то же время отдельный электронный блок управления боевой частью БУБС-30 выполнен на российской элементной базе. Его ключевой компонент - 32-разрядный микроконтроллер архитектуры ARM 1986ВЕ1АТ производства российской компании "ПКК Миландр".

Напомним, РФ рассматривает возможность использования тяжелого беспилотника С-70 "Охотник" в связке с истребителем Су-30СМ как так называемого "верного ведомого". Идея использовать именно Су-30СМ в качестве платформы для взаимодействия с дроном объясняется его двухместной конфигурацией.

Планируется, что один пилот будет управлять самолетом, второй - БПЛА. По словам аналитиков, фактически речь идет о попытке реализовать концепцию "верных ведомых" - беспилотных летательных аппаратов, которые действуют в связке с пилотируемыми истребителями. Такую модель активно развивают в США в рамках программы Collaborative Combat Aircraft.

