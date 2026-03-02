Важно, чтобы для США иранская кампания стала 'СВО': Дикий объяснил, в чем интерес Украины

Затяжная война будет Украине во вред.

Для Украины очень желательно, чтобы иранская кампания не стала затяжной войной, в которой застрянут США. Об этом в эфире Радио NV сказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар.

"В прямом военно-техническом смысле нам эта война скорее вредна, потому что может возникнуть дефицит зенитных ракет для "Петриотов", ведь они теперь будут нужны и самим США. И в этом смысле нам очень желательно, чтобы эта иранская кампания действительно стала не затяжной войной, в которой застрянут США, а "специальной военной операцией", которая не получилась у россиян. В данном случае, как это ни парадоксально, мы заинтересованы в том, чтобы у Трампа, которого никак не назовешь нашим другом и союзником, все получилось, и как можно скорее", - подчеркнул он.

Дикий сказал, что для Украины на сегодняшний день нет каких-то больших выгод от войны США с Ираном. По его словам, Иран дал России мощное оружие, которое влияет на весь ход войны - "Шахеды", но россияне теперь локализовали это производство.

"Сначала это была линия финальной сборки, но дальше россияне уже заменяли дефицитные иранские компоненты на гораздо более массовые – китайские. Сейчас в "Шахеде" почти 95% компонентов китайского производства. Плюс россияне даже меняли конструкцию, совершенствовали", - сказал эксперт.

Он добавил, что прямого влияния на уменьшение дронов в РФ не будет.

"Балистику Иран не сможет поставлять россиянам теперь – это однозначно. Но есть нюанс – он не так много ее и поставлял. Иран давал скорее баллистику для испытаний и совершенствования, а не речь шла о серьезных серийных поставках, в отличие от Северной Кореи", – сказал Дикий.

Американцы не поддерживают операцию США в Иране

Как сообщал УНИАН, только один из четырех американцев поддерживает военные удары США, которые привели к гибели лидера Ирана. Таковы результаты опроса агентства Reuters и Ipsos. Около 27% опрошенных одобряют эти удары, тогда как 43% - не одобряют, и 29% не определились.

Среди сторонников Трампа поддержка ударов все же доминирует: примерно 55% республиканцев одобряют действия власти, тогда как 13% - нет. Однако 42% однопартийцев заявили, что будут менее склонны поддерживать кампанию, если из-за нее "американские войска погибнут или будут ранены".

