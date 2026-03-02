Какой погоды ждать украинцам в начале марта: прогноз на неделю

Ночью еще ожидаются небольшие морозы, а днем по всей стране будет "плюс".

Первая неделя весны в Украине будет довольно теплой, но не по всей стране. На северо-востоке днем ожидается небольшой "плюс" , а по ночам будут морозы до -3°...-4°. В то же время на западе Украины ожидается самая теплая погода - воздух тут будет прогреваться до +10°...+14°. Периодически ожидаются небольшие осадки в виде дождей и мокрого снега. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В понедельник, 2 марта, в Украине ожидается преимущественно сухая погода с переменной облачностью. В южной части и на Закарпатье воздух прогреется до +8°...+12°, на севере и северо-востоке будет +2°...+7°, а на остальной территории столбики термометров покажут +5°...+9°.

Во вторник местами в Украине покапают небольшие дожди, на востоке - с мокрым снегом. На севере и востоке температура снизится до +1°...+4°, в центральной части ожидается +3°...+7°, на западе и юге ожидается до +10°, а в Закарпатской области наступит настоящая весна с теплом +12°...+14°.

В среду, 4 марта, в Украине снова будет преимущественно сухо и облачно с прояснениями. Только на северо-востоке ожидается небольшой дождь и мокрый снег при температуре +2°...+6°. На остальной территории столбики термометров покажут +6°...+8°, а на западе воздух прогреется до +8°...+14°.

В середине недели в Украине станет пасмурной и пройдут небольшие дожди, местами - с мокрым снегом. Только на западе старны сохранится сухая погода с солнечными прояснениями и температурой +8°...+12°. На остальной территории ожидается +3°...+8°, на северо-востоке похолодает до +1°...+4°. Ночью в большинстве областей ожидаются морозы до 0°...-3°.

Перед выходными, 6 марта, погода существенно не изменится, только станет свежее. На западе будет преимущественно сухо и теплее всего, +4°...+8°, на Закарпатье - до +12°. На остальной территории ожидается прохладная погода с температурой +1°...+5°, в Крыму - до +6°.

На выходных, 7 и 8 марта, осадков в Украине не ожидается и температура снова повысится. На западе снова потеплеет до +7°...+10°, а на северо-востоке ожидается самая прохладная погода, +2°...+4°.

