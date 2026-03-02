В Китае сделали заявление по поводу ударов Ирана по странам Персидского залива

Оказывается, Китай считает, что суверенитет и территориальная целостность государств Персидского залива должны оставаться нерушимыми.

Китай призвал все стороны, участвующие в конфликте вокруг Ирана, прекратить военные действия и предотвратить эскалацию.

Об этом говорится в заявлении китайского министерство иностранных дел, передает Sky News.

"Удары США и Израиля по Ирану нарушили международное право, и Китай глубоко обеспокоен последствиями для соседних стран", - сказала министр иностранных дел Мао Нин.

При этом, как отметила министр, "Китай считает, что суверенитет, безопасность и территориальная целостность государств Персидского залива должны полностью уважаться и оставаться нерушимыми", поэтому Пекин призывает к диалогу между странами.

Ситуация вокруг Ирана

Как сообщал УНИАН, 28 февраля США нанесли удары по Ирану. Как заявил президент США Дональд Трамп, кампания направлена на устранение опасного режима в Иране и продлиться примерно месяц.

В результате ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи. СМИ узнали, что подготовка к атаке на Хаменеи длилась несколько месяцев, и его местонахождение вычисляли с помощью технологий, а не агентов в Иране.

Британский аналитик по безопасности Гордон Корера отметил, что атака, в результате которой был убит Хаменеи, произошла не среди ночи, как можно было бы ожидать, а утром. Это произошло потому, что США и Израиль воспользовались важными разведданными, полученными за несколько часов до этого.

