Как отписаться от спам-рассылки в Gmail: появился новый удобный способ/ фото Stable Diffusion

В почте Gmail появилась полезнейшая функция под названием "управление подписками", позволяющую отписаться сразу от всех спам-рассылок в одном месте.

Как пишут в Google, когда пользователь отказывается от подписки на электронные письма в Gmail, его адрес удаляется из всех списков рассылки отправителя – "отправителям может потребоваться несколько дней, чтобы прекратить отправлять письма".

Чтобы отказаться от спам-рассылок, нужно:

  • открыть в боковом меню новый раздел "Управление подписками"
  • отметить в списке отправителей, от которых больше не хотите получать письма.

Пока функция доступна только пользователям Android-устройств. В будущем она появится в веб-версии и на iOS.

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Интерфейс на Android / фото 9to5Google

Напомним, в конце марта Google открыла доступ всем желающим к тестированию своей самой умной нейросети. Это первая модель в новой серии "мыслящих" ИИ, способных лучше справляться с задачами, требующими логики, анализа и учета контекста. 

Меж тем одна из лучших ИИ-функций теперь бесплатно доступна всем пользователям Android. Теперь можно наводить камеру на объекты реального мира и задавать вопросы о них Gemini в формате живого диалога.

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