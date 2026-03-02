Удары США по Ирану: опрос показал, какая часть американцев их поддерживает

Согласно опросу, темой №1 для американцев остается экономика.

Только один из четырех американцев поддерживает военные удары США, приведшие к гибели лидера Ирана, свидетельствуют результаты опроса агентства Reuters и Ipsos. Около 27% опрошенных одобряют эти удары, тогда как 43% - не одобряют, и 29% не определились, пишет Reuters.

Как отмечается, около 90% респондентов заявили, что слышали хотя бы что-то об этих ударах, которые начались утром в субботу.

Более половины американцев (56%) считают, что президент США Дональд Трамп слишком охотно применяет военную силу для продвижения интересов страны. Такого мнения придерживаются 87% демократов, 23% республиканцев и 60% независимых избирателей.

Опрос проводился во время ударов по Ирану силами США и Израиля и завершился до того, как стало известно о первых американских погибших в этой операции. В результате боевых действий погибли трое американских военных, еще пятеро получили серьезные ранения, что вызвало новый, непредсказуемый конфликт на Ближнем Востоке.

Среди сторонников Трампа поддержка ударов все же доминирует: примерно 55% республиканцев одобряют действия власти, тогда как 13% - нет. Однако 42% однопартийцев заявили, что будут менее склонны поддерживать кампанию, если из-за нее "американские войска погибнут или будут ранены".

Рейтинг одобрения Трампа немного снизился до 39%, что на один пункт ниже по сравнению с опросом от 18-23 февраля, отмечает агентство. Результаты опроса свидетельствуют:

"Эти удары произошли за три дня до первых праймериз в США, которые определят, смогут ли республиканцы сохранить большинство в Конгрессе на следующие два года. Темой номер один для избирателей остается экономика, значительно опережая вопросы внешней политики".

Экономические опасения

Около 45% опрошенных, в том числе 34% республиканцев и 44% независимых, заявили, что они менее вероятно поддержали бы кампанию против Ирана, если цена на бензин или нефть в США вырастет. Аналитики отметили, что цены на нефть марки Brent выросли примерно на 10% до почти $80 за баррель, и некоторые прогнозируют их рост до $100 из-за эскалации конфликта.

Опрос охватил 1 282 взрослых американцев и имеет погрешность ±3 процентных пункта, добавляет СМИ.

Удары США по Ирану

Напомним, 28 февраля США нанесли удар по Ирану. По словам президента Дональда Трампа, целью операции является уничтожение ядерного потенциала и угрозы со стороны иранского режима. Во время атаки погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и командующий КСИР. Временно власть в стране перешла к совету из трех человек во главе с аятоллой Арафи. По мнению Трампа, активная фаза операции может продлиться до 4 недель.

Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что страна не будет вести переговоры с представителями США. Таким образом он отреагировал на публикации в СМИ о том, что официальные лица в Тегеране планируют возобновить переговоры с Вашингтоном.

