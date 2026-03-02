Доллар взлетел до максимума с февраля, - Bloomberg

Укреплению доллара также способствовало ухудшение настроений в отношении риска.

Доллар укрепился по отношению ко всем основным валютам. Скачок цен на нефть заставил инвесторов пересмотреть ожидания относительно снижения ставок Федеральной резервной системы США в этом году, пишет Bloomberg.

Индекс доллара Bloomberg поднимался максимум на 0,7% – до самого высокого уровня с начала февраля – на фоне резкого скачка цен на нефть после ударов США и Израиля по Ирану в выходные. Из-за подорожания нефти инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет снижать ставки менее активно.

"Вероятно, это ранний сигнал того, что рынок считает: если рост цен на нефть сохранится и в конечном итоге трансформируется в более высокое инфляционное давление в США, ФРС будет менее склонна к снижению ставок", – отметил стратег Macquarie Group Гарет Берри в Сингапуре.

В понедельник, за исключением золота, доллар стал одним из немногих традиционных активов - "тихих гаваней", которые подорожали: американские гособлигации, иена и швейцарский франк, наоборот, ослабли.

Ситуация в Иране - последние новости

1 марта цена на нефть марки Brent подскочила на 10% примерно до 80 долларов за баррель на внебиржевом рынке. Аналитики спрогнозировали, что цены могут подняться до 100 долларов после того, как удары США и Израиля по Ирану ввергли Ближний Восток в новую войну. Издание The Economist пишет, что война в Иране может вызвать самый большой нефтяной шок за последние годы.

После атак США и Израиля в Персидском заливе начался настоящий транспортный хаос. По меньшей мере 150 огромных танкеров с нефтью и газом просто остановились посреди моря, не решаясь плыть дальше через зону боевых действий.

