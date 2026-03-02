Цены могут вырасти вдвое: война в Иране привела к резкому подорожанию газа в Европе

Ормузский пролив остается важнейшим местом для транзита нефти и сжиженного газа с Ближнего Востока.

Цены на природный газ в Европе резко выросли после начала боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.

Базовые фьючерсы подскочили до 25% – это самый большой рост с августа 2023 года. Непосредственной причиной роста является то, что движение танкеров через Ормузский пролив в эти выходные почти остановилось. Эта узкая водная артерия – ключевой маршрут для транспортировки энергоресурсов, который обеспечивает перевозку около 20% мирового экспорта сжиженного природного газа.

По мнению специалистов, ситуация грозит самым серьезным потрясением для газовых рынков со времени вторжения России в Украину четыре года назад, которое существенно повлияло на мировую торговлю энергоносителями.

Видео дня

Эксперты сходятся во мнении, что любые перебои усилят конкуренцию за альтернативные источники поставок, и это подтолкнет цены во всем мире, в том числе и в Европе, которая особенно уязвима, поскольку ее запасы газа необычно низкие. Этим летом региону нужно импортировать значительные объемы сжиженного природного газа, чтобы пополнить хранилища перед следующей зимой.

Если судоходство через Ормузский пролив будет остановлено на месяц, цены на газ в Европе могут вырасти более чем вдвое, считают аналитики Goldman Sachs Group Inc. В этом случае возможен скачок европейских цен и спотовых цен на сжиженный природный газ в Азии на 130% – до 25 долларов за миллион британских тепловых единиц.

"Гипотетическое более длительное нарушение транзита поставок природного газа через Ормузский пролив, которое продлится более двух месяцев, вероятно, поднимет цены на природный газ в Европе выше 100 евро за МВт·ч (35 долларов за млн британских тепловых единиц) и вызовет более значительное сокращение мирового спроса на газ", – говорят в Goldman Sachs.

Война в Иране и цены на энергоносители – последние новости

Война в Иране может вызвать крупнейший "нефтяной шок" за последние годы. По мнению специалистов, цены быстро подскочат в ближайшей перспективе и будут держаться на высоком уровне неопределенный период. Эксперты отмечают, что иранское руководство (точнее то, что от него осталось) может рассматривать втягивание соседних стран Персидского залива в кризис как один из немногих способов заставить США вернуться за стол переговоров.

Цены на нефть уже подскочили на фоне конфликта в Иране. По информации нефтяных трейдеров, вчера на внебиржевом рынке цена на нефть Brent выросла на 10% и достигла примерно 80 долларов за баррель.

Вас также могут заинтересовать новости: