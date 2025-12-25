Речь идет именно об адресе с доменом @gmail.com.

Google готовит одно из самых значимых обновлений за всю историю Gmail: впервые пользователям позволят менять адрес с доменом @gmail.com, не создавая новый аккаунт и не теряя накопленные данные.

В настоящее время сменить основной Gmail-адрес фактически невозможно – пользователям приходится заводить новый аккаунт, настраивать пересылку и мириться с потерей единой истории. Однако, как пишет 9to5Google, в обновленной документации Google описан новый механизм, позволяющий выбрать новый Gmail-адрес внутри уже существующего аккаунта.

Согласно описанию, пользователь сможет изменить имя почты, сохранив все данные, включая письма, фотографии и сообщения. Старый адрес при этом не исчезнет. Письма будут приходить на один и тот же ящик, а авторизация в аккаунте будет работать с обоих адресов.

Видео дня

Но есть и ограничения: менять адрес можно будет только раз в 12 месяцев, и всего не более трех раз за все время существования учетной записи.

Вероятно, информация на странице техподдержки появилась раньше запланированного. Компания постепенно разворачивает обновление и оно еще недоступно для всех.

Ранее в Gmail появилась полезная функция, позволяющая отписаться сразу от всех спам-рассылок. Также почтовый клиент, используя Gemini AI, обобщит за вас длинные письма и предоставит сводку одним-двумя предложениями.

В начале декабря Google назвала главные поисковые тренды 2025 года, а также выбрала 10 любимых расширений для Chrome.

Вас также могут заинтересовать новости: