Несмотря на громкие заявления о "стратегическом партнерстве", Россия фактически бросила своего союзника на произвол судьбы.

Противостояние обострилось после израильской операции "Рев льва" и американской "Эпическая ярость". В результате этих действий было уничтожено руководство Корпуса стражей исламской революции и духовный лидер Ирана. Теперь Тегеран наносит ракетные удары по базам США, однако аналитики отмечают, что Москва, несмотря на статус "стратегического союзника", фактически оставила Иран без поддержки.

По данным аналитиков ISW в итогах своего отчета за 1 марта, в воскресенье кремлевский диктатор Владимир Путин официально обратился к иранскому президенту Масуду Пезешкиану со словами поддержки в связи с гибелью верховного лидера Али Хаменеи. В своем обращении глава РФ назвал событие "циничным убийством", однако эксперты обратили внимание на красноречивую деталь: Путин ни разу не упомянул прямо США или Израиль, что свидетельствует о его страхе окончательно испортить отношения с Вашингтоном.

Со своей стороны, представители российского МИД выступили с гораздо более резкой критикой, обвиняя Запад в "охоте" на иранских лидеров. Российские дипломаты заявили, что такие действия нарушают нормы международного права. Впрочем, по мнению международных обозревателей, эти заявления выглядят пустыми, поскольку РФ сама годами игнорирует эти же нормы в войне против Украины.

Видео дня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пытался создать иллюзию активности через телефонные переговоры с Китаем и арабскими странами. Он призвал к "стабилизации ситуации" через Совет Безопасности ООН. Однако специалисты по безопасности отмечают, что эти звонки являются лишь попыткой скрыть тот факт, что Россия не имеет ресурсов для вмешательства в конфликт такого масштаба, сообщается в источнике.

Другие высокопоставленные чиновники РФ, включая постпреда в ООН Василия Небенсю, также ограничились стандартными призывами к "восстановлению диалога". Однако, как заключают авторы, такая пассивность подчеркивает глубокую асимметрию в отношениях двух стран. Москва охотно пользуется иранским оружием, но не готова жертвовать своими интересами ради спасения иранского режима, надеясь взамен получить уступки от США в украинском вопросе.

Переговоры Ирана и США

Ранее УНИАН писал, что Дональд Трамп заявил: американские военные намерены продолжать наступление на Иран в течение "четырех-пяти недель". По словам президента, благодаря точным ударам уже ликвидировано 48 ключевых иранских лидеров и значительная часть военного флота страны, что позволяет операции идти "с опережением графика".

Трамп подчеркнул, что главной целью является полное уничтожение ядерного потенциала режима, однако он готов к переговорам с новыми представителями иранской власти, которые уже якобы выходят на связь. Несмотря на успехи, американский лидер предупредил о возможности новых потерь среди военных и призвал иранский народ воспользоваться моментом для смены власти в своем государстве.

Позже стало известно, что Иран категорически отказался от любых переговоров с США. Это заявление сделал председатель Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на фоне масштабной военной операции США, в результате которой был ликвидирован верховный лидер Хаменеи.

Сейчас в стране царит напряженная ситуация, а американская сторона продолжает наносить удары по стратегическим объектам для уничтожения иранского ядерного потенциала. Таким образом, иранские власти демонстрируют нежелание идти на компромиссы, несмотря на критические потери в высшем руководстве и продолжающиеся боевые действия.

Вас также могут заинтересовать новости: