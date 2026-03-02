'Бесстыдное и бандитское поведение': в КНДР отреагировали на удары США по Ирану

В заявлении не упоминается смерть Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Северная Корея осудила операцию США и Израиля в Иране, назвав эту атаку "бесстыдным" и незаконным актом агрессии. Об этом пишет The Chosun Daily со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел КНДР.

"Военное нападение Израиля на Иран, начатое при активной поддержке и покровительстве США, и военные действия США, которые к нему присоединились, являются незаконным актом агрессии и самой гнусной формой нарушения суверенитета… Мы самым решительным образом осуждаем бесстыдное, бандитское поведение США и Израиля, которые без колебаний используют военную силу для достижения своих эгоистичных, гегемонистских амбиций", – говорится в заявлении.

В заявлении Северной Кореи представитель МИД заявил, что действия США демонстрируют их роль в разрушении глобального мира и стабильности, и предупредил, что бесконтрольная "жесткая и произвольная практика" может иметь политические, экономические и геополитические последствия за пределами Ближнего Востока.

В то же время северокорейские СМИ не сообщили об ответных атаках Ирана на американские военные базы и другие объекты на Ближнем Востоке. Они также не упоминали о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Как пишет NK News, аналогичным образом КНДР проигнорировала захват бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в январе.

Операция США в Иране - реакция РФ и Китая

Лидер РФ Владимир Путин назвал ликвидацию Верховного лидера Ирана Али Хаменеи "циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права".

Китай также осудил нападение и убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Как отметили в пресс-службе МИД страны, это является грубым нарушением суверенитета и безопасности Ирана, что "противоречит целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и основным нормам международных отношений".

