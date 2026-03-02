Неспособны выиграть математику войны: эксперт назвал проблемы Запада на Ближнем Востоке

Европе нужно удешевлять свои средства обнаружения, говорит эксперт.

Несмотря на наличие технологических решений, Запад проигрывает в математике войны. Такое мнение высказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве, в эфире Radio NV, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.

"Мы увидели на фоне недавних обстрелов со стороны Ирана ударными беспилотниками типа "Шахед", что ряд европейских и даже арабских стран, которые защищены высокотехнологичными средствами противодействия, неспособны выиграть математику войны. Когда закидываются дешевыми, малозаметными, малоразмерными целями", – сказал Храпчинский.

По его словам, это доказывает, что Украина должна работать с партнерами не по экспорту вооружения и технологий. А по объединению усилий для поиска совместных решений в противовоздушной обороне.

"Европе нужно существенно удешевлять стоимость средств радиолокации или других сенсоров, которые могут усилить детекцию, и дополнительно найти решение вроде дешевых ракетоперехватчиков. Дополнительно нужно говорить о том, что Европа должна иметь свой собственный Patriot, а не пользоваться американским. Можно говорить о развитии, например, таких систем, как SAMP/T или Iris", – добавил Храпчинский.

Ситуация на Ближнем Востоке: что известно

Ранее журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Иран в своих атаках "Шахедами" использует ту же тактику, что и РФ против Украины. В частности, Тегеран атакует ключевую инфраструктуру, пытаясь психологически истощить население противника, одновременно нанося ему экономический ущерб.

Между тем американский сенатор Линдси Грэм заявил, что после Ирана Соединенные Штаты могут сосредоточиться на смене режима на Кубе. Он также заявил, что иранский режим " вот-вот развалится".

