В 'ПриватБанке' подешевели доллар и евро: курс валют на 2 марта

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,48 грн, а евро – 51,28 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 2 марта, подешевел на 5 копеек и составляет 43,30 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился также на 5 копеек и составляет 51,30 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,70 гривни, а евро - по курсу 50,30 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник не изменился и составляет 43,48 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным – 51,28 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк Украины установил на 2 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,10 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

В отношении евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,87 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 15 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 6 копеек и составляет 43,41 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,95 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 51,38 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,70 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: