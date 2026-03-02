Харьков славится одними из самых величественных храмов Украины.

Харьков – крупнейший город левобережной Украины с богатой историей и знаменитой архитектурой. Местные храмы – не просто места для молитв, это часть облика города, украшающая его холмистые пейзажи. Но над множеством церквей, синагог и костелов, гордо возвышаются пять самых крупных и известных соборов.

Разберемся, сколько православных церквей в Харькове и какие из них имеют наибольшее культурное значение.

Какая самая старая церковь в Харькове – 5 "жемчужин" города

В Харькове расположены десятки и сотни церквей самых разных христианских конфессий. Только более-менее крупных православных храмов в городе насчитывается около 119 штук. А если прибавить к этому числу всевозможные протестантские организации, католические костелы и домашние группы, оно более чем удвоится.

Однако именно православные храмы больше всего ассоциируются с украинской идентичностью и служат важным местом в духовной жизни многих горожан.

Покровский собор

Если вы когда-либо спрашивали себя, какой самый старый храм в Харькове – правильным ответом будет Покровский собор. Его построили еще в далеком 1689 году, всего 30 лет после восстания Богдана Хмельницкого, на месте старой деревянной церкви.

Это красивое здание в стиле украинского барокко является частью целого монастырского комплекса, в который входит, помимо самого храма, семинария и епархиальное управление.

Свято-Успенский кафедральный собор

Это был один из первых каменных храмов города, возведенный еще в XVII веке, однако пострадав от сильного пожара, он был с нуля перестроен в 1771–1777 годах.

Собор стоит на Университетской горке, возле реки Лопань, и до конца XIX века оставался главным кафедральным храмом Харькова. К тому же построенная в 1844 году колокольня собора, высотой около 90 метров, долгое время удерживала позицию самого высокого сооружения в городе.

Благовещенский кафедральный собор

Самый крупный по вместительности собор Харькова, в котором может в одно время находиться более 4 000 человек, не учитывая несколько мощей святых.

Строили его с 1888 по 1901 год в неовизантийском стиле с целью сделать его основным храмом слободской Украины. Таковым он оставался даже при советской власти, будучи одной из немногих церквей, проводивших службы в послевоенное время.

Троицкая церковь

Эту церковь построили в начале XX века в честь трех святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Она известна своими красивыми росписями и необычным внутренним убранством. При строительстве здания зодчие использовали европейские элементы декора, в силу чего некоторые архитектурные элементы постройки сразу отличают ее от других православных храмов.

Храм Святых Жен-Мироносиц

Этот храм построили совсем недавно, в 2015 году, на месте старого собора, разрушенного советской властью в 1930‑х годах. Город решил восстановить храм на историческом месте, в центре Харькова, прямо за Зеркальной струей.

Храм построили в традиционном украинском стиле, с девятью куполами, без внутренних колонн, что позволило создать просторный молельный зал. Место постройки было освящено Митрополитом Онуфрием и сейчас храм является одним из символов города.

