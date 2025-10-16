При этом трафик все равно идет на "человеческие" тексты, говорится в отчете Graphite.

Согласно новому исследованию, искусственный интеллект впервые сравнялся с людьми по объему письменного онлайн-контента. Сегодня более 52% статей в интернете созданы при помощи нейросетей.

Рост объема контента, генерируемого искусственным интеллектом, начался в конце 2022 года – вскоре после запуска чат-бота ChatGPT от OpenAI, который создает уникальные тексты за секунды. Об этом говорится в исследовании компании Graphite, которая проанализировала около 65 000 URL-адресов в период с 2020 по 2025 год.

Хорошая новость заключается в том, что поисковые системы в большинстве случаев отфильтровывают ИИ-контент достаточно эффективно. Среди страниц, попадающих в топ-результаты Google, человеческие тексты занимают 86%, а ИИ – лишь 14%. Аналогичная тенденция наблюдается и у чат-ботов: ChatGPT в своих ответах опирается на человеческие статьи в 82% случаев.

Авторы отчета отмечают, что страхи полного "захвата" интернета ИИ пока преждевременны. Хотя ИИ действительно создает большую часть контента, это небольшая маржа, и большинство поисковых систем хорошо справляются с ее анализом.

Другие исследования также показывают, что люди в основном рассматривают резюме и другой контент, созданный ИИ, как менее полезные, предпочитая статьи, написанные людьми.

С момента запуска первой версии ChatGPT в конце 2022 года, чат-бот постоянно совершенствовался. В начале августа 2025-го OpenAI представила модель нового поколения — ChatGPT 5. По словам авторов, использовать ее – словно общаться с кандидатом наук.

Как писал УНИАН, популярные нейросетевые боты, включая ChatGPT, в последнее время начали врать вдвое чаще, чем раньше. По мнению специалистов, проблема заключается в том, что боты пытаются придумывать ответ, если не имеют необходимой информации, хотя раньше охотно признавались в том, что чего-то не знают.

