Компания прогнозирует появление "пограничных фирм", в которых люди будут управлять агентами ИИ для выполнения задач.

В Microsoft уверены, что в будущем мы все станем боссами благодаря развитию искусственного интеллекта. Софтверный гигант прогнозирует появление новой бизнес-модели – "пограничных фирм", где люди будут руководить автономными ИИ-агентами, выполняющими различные задачи.

"По мере того, как агенты [основанные на ИИ] все чаще будут присоединяться к рабочей силе, мы увидим появление боссов-агентов: тех, кто создает, делегирует и управляет ими. Человек должен будет думать как генеральный директор стартапа", – написал Джаред Спатаро, исполнительный директор Microsoft, в своем блоге

Microsoft, крупнейший партнер OpenAI, создателей ChatGPT ожидает, что в течение следующих пяти лет каждая организация, стремящаяся к лидерству, перейдет к новой бизнес-модели. К тому времени ИИ-агенты будут "заметно отличаться" от тех, которые есть сегодня. Как предполагают в компании, они будут создаваться на основе концепции "интеллект по запросу", что сделает их более функциональными и самостоятельным.

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Появление ИИ-боссов будет происходить в три этапа: сначала у каждого сотрудника появится ИИ-помощник, затем эти "агенты" присоединятся к командам в качестве "цифровых коллег" выполняя конкретные задачи. Наконец, люди начнут делегировать им сложные процессы и "проверять по мере необходимости".

Используя в качестве примера роль работника в цепочке поставок, Microsoft заявила, что агенты смогут управлять всей сквозной логистикой, в то время как люди будут управлять системой и отношениями с поставщиками.

По прогнозам компании, искусственный интеллект не представляет большой угрозы для рынка. Напротив, ИИ освободит сотрудников от рутинных задач и поможет повысить производительность – ключевой показатель экономической эффективности.

Ранее сообщалось, что ветераны Android создают новую ОС для управления агентами ИИ. Разработчики заявляют, что отрасли нужен "момент, подобный Android, но для ИИ".

Меж тем Маск прогнозирует, что к концу 2025 года ИИ станет умнее любого человека. А вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет 100%.

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