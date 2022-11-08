Из всех гаджетов, без которых сложно представить нашу повседневную жизнь, наушники находятся на вершине списка.
В дополнение к своим непосредственным аудио-обязанностям, они также стали модным аксессуаром. При покупке наушников наличие качественного звука, безусловно, является главным приоритетом, но красивый дизайн и дополнительные "фишки" также имеет свой вес.
Для начала определитесь с типом наушников
Традиционно выделяют три типа наушников: полноразмерные, накладные, внутриканальные и вкладыши. Если одни полностью охватывают уши, то другие вставляются непосредственно в слуховой канал или вкладываются в ушную раковину.
Другой, не менее важный вопрос – проводные или беспроводные наушники. Первые гарантируют более качественный звук с минимальными потерями, но ограничивают вашу мобильность. Беспроводные, с другой стороны, компактные и портативные, но, как правило, звук у них похуже, вдобавок их время от времени нужно заряжать.
Решите, зачем вам наушники
Наушники, как и любой гаджет, покупаются под определенные задачи и цели. От сценариев использования зависит выбор вида наушников.
- Для занятия спортом обычно используются беспроводные гарнитуры внутриканального типа. В большинстве случаев они имеют дужки с креплением на шее или амбушюры с крючками для оптимального закрепления внутри ушной раковины, как, например, у Beats Fit Pro.
- Для дома и учебы оптимальным вариантом будут полноразмерные гарнитуры вроде JBL Tune 760NC, которые полностью закрывают уши. Такой тип как нельзя лучше подходит для длительного и комфортабельного прослушивания музыки.
- Для города лучше всего подойдут беспроводные TWS-наушники. Это могут быть как "вкладыши" вроде AirPods и Huawei FreeBuds 4, так и вакуумные гаджеты – AirPods Pro 2 или Huawei FreeBuds Pro 2.
- Помимо повседневного использования, жанр музыки также играет важную роль при выборе наушников. Например, если вы фанат EDM, то вам лучше всего подойдут басовитые наушники вроде Sony WF-XB700 или тех же Huawei Freebuds Pro.
Обратите внимание на дополнительные "фишки"
Определившись с типом наушников и главным сценарием их использования, обратите внимание на ряд других особенностей, уникальных для той или иной модели. Так, две гарнитуры с одинаковыми параметрами могут звучать совершенно по-разному.
Например, есть ли у них защита от влаги и пыли, сколько часов автономной работы они могут предложить (для беспроводных наушников), поддерживают ли они активный шумодав и т.д.
Если хочется чего-то оригинального
У Xiaomi, к примеру, есть беспроводные наушники, которые передают звук не в уши, а в череп. Эту же технику использовал немецкий композитор-классик Людвиг Ван Бетховен для создания музыки, когда он потерял слух.
В ассортименте Logitech недавно появились наушники с амбушюрами, которые "плавятся" в ушах, тем самым принимая идеальную для своего владельца форму.
В свою очередь Adidas рассказывал о наушниках, которые не надо заряжать. Все благодаря технологии Powerfoyle, которая генерирует энергию от искусственного освещения. Проще говоря, наушники не заряжаются только в полной темноте.
Ранее УНИАН рассказывал, как сделать так, чтобы компьютер перестал уходить в спящий режим. Зачастую компьютеры сами "засыпают" после отсутствия каких-либо действий на протяжении определенного времени, что порой раздражает.
Также рекомендовали, как правильно почистить динамик на телефоне. Так, при легком загрязнении можно воспользоваться специальными приложениями, которые "пробивают" посторонние частицы наружу.