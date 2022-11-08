Рассказываем, какими бывают наушники, и на что в первую очередь обратить внимание перед покупкой.

Из всех гаджетов, без которых сложно представить нашу повседневную жизнь, наушники находятся на вершине списка.

В дополнение к своим непосредственным аудио-обязанностям, они также стали модным аксессуаром. При покупке наушников наличие качественного звука, безусловно, является главным приоритетом, но красивый дизайн и дополнительные "фишки" также имеет свой вес.

Для начала определитесь с типом наушников

Традиционно выделяют три типа наушников: полноразмерные, накладные, внутриканальные и вкладыши. Если одни полностью охватывают уши, то другие вставляются непосредственно в слуховой канал или вкладываются в ушную раковину.

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Другой, не менее важный вопрос – проводные или беспроводные наушники. Первые гарантируют более качественный звук с минимальными потерями, но ограничивают вашу мобильность. Беспроводные, с другой стороны, компактные и портативные, но, как правило, звук у них похуже, вдобавок их время от времени нужно заряжать.

Решите, зачем вам наушники

Наушники, как и любой гаджет, покупаются под определенные задачи и цели. От сценариев использования зависит выбор вида наушников.

Для занятия спортом обычно используются беспроводные гарнитуры внутриканального типа. В большинстве случаев они имеют дужки с креплением на шее или амбушюры с крючками для оптимального закрепления внутри ушной раковины, как, например, у Beats Fit Pro.

Для дома и учебы оптимальным вариантом будут полноразмерные гарнитуры вроде JBL Tune 760NC, которые полностью закрывают уши. Такой тип как нельзя лучше подходит для длительного и комфортабельного прослушивания музыки.

Для города лучше всего подойдут беспроводные TWS-наушники. Это могут быть как "вкладыши" вроде AirPods и Huawei FreeBuds 4, так и вакуумные гаджеты – AirPods Pro 2 или Huawei FreeBuds Pro 2.

Помимо повседневного использования, жанр музыки также играет важную роль при выборе наушников. Например, если вы фанат EDM, то вам лучше всего подойдут басовитые наушники вроде Sony WF-XB700 или тех же Huawei Freebuds Pro.

Обратите внимание на дополнительные "фишки"

Определившись с типом наушников и главным сценарием их использования, обратите внимание на ряд других особенностей, уникальных для той или иной модели. Так, две гарнитуры с одинаковыми параметрами могут звучать совершенно по-разному.

Например, есть ли у них защита от влаги и пыли, сколько часов автономной работы они могут предложить (для беспроводных наушников), поддерживают ли они активный шумодав и т.д.

Если хочется чего-то оригинального

У Xiaomi, к примеру, есть беспроводные наушники, которые передают звук не в уши, а в череп. Эту же технику использовал немецкий композитор-классик Людвиг Ван Бетховен для создания музыки, когда он потерял слух.

В ассортименте Logitech недавно появились наушники с амбушюрами, которые "плавятся" в ушах, тем самым принимая идеальную для своего владельца форму.

В свою очередь Adidas рассказывал о наушниках, которые не надо заряжать. Все благодаря технологии Powerfoyle, которая генерирует энергию от искусственного освещения. Проще говоря, наушники не заряжаются только в полной темноте.

Ранее УНИАН рассказывал, как сделать так, чтобы компьютер перестал уходить в спящий режим. Зачастую компьютеры сами "засыпают" после отсутствия каких-либо действий на протяжении определенного времени, что порой раздражает.

Также рекомендовали, как правильно почистить динамик на телефоне. Так, при легком загрязнении можно воспользоваться специальными приложениями, которые "пробивают" посторонние частицы наружу.

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