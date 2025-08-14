Артист признался, какой вес у него сейчас.

Популярный украинский певец Владимир Дантес, который станет новым ведущим шоу "Хто зверху?", рассказал о своем похудении на 10 килограммов.

По словам артиста, такого результата он достиг за три месяца.

"Еще в мае я весил 80 кг, в июле уже 73, в начале августа - 70, неделю назад отравился и опустился до 68 (это ужас), сегодня снова 70", - рассказал певец в своем Telegram-канале.

Дантес также признался, что похудение для него - это сложный путь, в котором самое главное придерживаться дисциплины.

"Кто говорит: "Достаточно просто держать питание и заниматься спортом плюс просто ходите 10 км в день". Просто? После "просто" никогда не идет ничего просто". Это дисциплина. Мотивация угасает через две недели. Я в режиме три месяца и все равно часто мне не хочется идти на тренировки, они просто вошли в привычку. Это как почистить зубы. Я до сих пор недоволен результатами, хотя это все в разы лучше, чем было, но доволен дисциплиной. И знаете, с чего она началась? Я начал заправлять постель", - отметил певец.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Дантес и Даша Кацурина разошлись. По словам источников, после разрыва предпринимательница вместе с детьми отправилась на несколько недель в Португалию.

