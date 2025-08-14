Такие продукты стоят недорого, их может позволить себе каждый.

Женщины, которые хотят похудеть, готовы пробовать разные методики - ограничивать себя в питании, считать калории, ходить в тренажерный зал и даже пить "волшебные" таблетки. Оказалось, что получить хорошую фигуру можно быстрее и проще, если знать, какие продукты сжигают жир на животе и боках.

Какие продукты сжигают жир на животе и боках - мнение диетолога

Мэри Сабат, дипломированный диетолог и фитнес-тренер в комментарии изданию Eat This, Not That объяснила, какие фрукты сжигают жир и чем еще нужно питаться регулярно, чтобы быть стройнее. В список попали продукты, которые может купить любая женщина.

Авокадо

По словам Сабат, авокадо можно употреблять по-разному. Диетолог утверждает, что этот продукт - один из тех, что сжигают жир на животе очень быстро и эффективно. В составе авокадо много мононенасыщенных жиров, которые уменьшают воспаление и напрямую воздействуют на жировые отложения. Также в авокадо много клетчатки, из-за которой чувство сытости наступает быстрее. Сабат рекомендует добавлять нарезанный авокадо в салаты, делать смузи или просто намазывать фрукт на тост.

Дикий лосось

Лосось не только богат белком, но и полезен для избавления от нежелательных килограммов на талии. По словам Сабат, в лососе много белка и жирных кислот омега-3, которые способны улучшить обмен веществ. Диетолог советует несколько раз в неделю готовить филе лосося на гриле или в духовке, также можно использовать маринованную рыбу для салатов и даже роллов.

Зелень и листовые салаты

Сабат утверждает, что листовая зелень, такая как шпинат, капуста кале и мангольд - это не только отличная основа для салатов или вкусный гарнир к основному блюду, но и средство для борьбы с жиром на животе. По словам эксперта, в таких овощах много клетчатки, магния и антиоксидантов, которые уменьшают вздутие живота и улучшают пищеварение.

Семена чиа

Популярный суперфуд так же, как и вышеперечисленные продукты, богат питательными веществами. Сабат говорит, что, регулярно употребляя чиа в пищу, вы насыщаете организм клетчаткой и жирами омега-3, которые снимают воспаления, стабилизируют уровень сахара в крови и подавляют чувство голода. Семена можно добавлять в овсянку, смузи или миндальное молоко.

Фермерские куриные яйца

Какие продукты сжигают жир еще, так это куриные яйца. Но Сабат говорит, что важно покупать именно фермерские, домашние. В них много белка и пользы для здоровья, потому что куры питаются качественным кормом. Употребление богатых белком продуктов, таких как яйца, может помочь снизить аппетит и сохранить мышечную массу во время похудения. По словам диетолога, такие яйца можно употреблять и вареном или жареном виде.

Греческий йогурт

Греческий йогурт - ещё один способ сжечь жир на животе. Сабат уверена, что богатый белком продукт способствует росту сухой мышечной массы и здоровью кишечника. Она советует выбирать несладкие варианты, добавлять ягоды и семена льна, употреблять такое блюдо на завтрак.

Зеленый чай

Зеленый чай также способствует сжиганию жира, а значит и снижению веса, благодаря кофеину и антиоксидантам в составе. Кроме того, зеленым чаем можно заменить сладкие напитки - он прекрасно насыщает организм и утоляет жажду. Для того чтобы получить желаемый эффект похудения, нужно пить по 1-2 чашки чая в день.

