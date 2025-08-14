Трамп согласился, что после встречи с Путиным он сначала проинформирует Зеленского, а затем европейских лидеров.

Президент США Дональд Трамп выступил против присутствия украинского президента Владимира Зеленского на Аляске из-за опасения срыва переговоров, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, первоначально европейские чиновники добивались прямого представительства на встрече на Аляске, в которой также примут участие госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров, предлагая кандидатуру генерального секретаря НАТО Марка Рютте или другого европейского лидера, а также Зеленского.

Однако после телефонных разговоров Мерца и Трампа европейцы отказались от этого требования, публично призвав Зеленского принять участие в любых переговорах с Путиным, пишет WSJ.

Видео дня

"По словам людей, знакомых с ходом разговора, Трамп выразил обеспокоенность тем, что присутствие Зеленского в самом начале может сорвать переговоры", - отмечает издание.

При этом, по словам немецких чиновников, организовавших конференцию, Трамп согласился, что после встречи с Путиным он сначала проинформирует Зеленского, а затем европейских лидеров, участвовавших во встрече в среду.

Встреча Трампа и Путина - последние новости

Ранее издание The Telegraph сообщало, что Трамп, вероятно, предложит Путину ресурсы Аляски и Донбасса в обмен на мир.

Также,по данным СМИ, вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников в том, что Вашингтон не будет вести переговоры с Россией о завершении войны без Украины или Европы.

По данным NBC News, Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и европейским союзникам, что не будет обсуждать территориальный раздел Украины на встрече с Путиным на Аляске, и что его цель - прекращение огня в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: