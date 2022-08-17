Их также можно стирать – по крайней мере. амбушюры и оголовье.

Компания Adidas представила на рынке беспроводных наушников свою новую модель RPT-02 SOL, которая может похвастаться парой интересных фишек.

Во-первых, новинка имеет удивительную автономность – от одного заряда время работы составляет 80 часов. И это без учета подпиток от солнца.

Но главная их фишка – технология Powerfoyle, которая генерирует энергию от искусственного освещения. Проще говоря, наушники не заряжаются только в полной темноте. Как уверяют в Adidas, даже искусственного освещения будет достаточно, чтобы практически никогда не ставить их на зарядку.

Из прочего можно отметить 45-мм динамические драйверы, защиту от брызг по стандарту IPX4, Bluetooth 5.2 и USB-C. Новинка уже доступна для покупки на сайте Adidas за $230 в США и 230 евро (~8600 грн) в Европе.

Ранее УНИАН уже писал, что Meizu выпустила необычные беспроводные наушники в стиле кибер-панк. Устройство работает от одной зарядки 5 часов, а общее время автономной работы – 20 часов. Просят за них чуть меньше $50.

Также мы рассказывали, что компания Fujitsu выпустила самый легкий в мире ноутбук – он весит всего 634 грамма. Корпус устройства выполнен из углеродного волокна, благодаря чему и удалось снизить вес.

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