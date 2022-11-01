Зачастую компьютеры сами "засыпают" после отсутствия каких-либо действий на протяжении определенного времени, что порой раздражает.

Режим сна используется на ноутбуках с целью сэкономить заряд аккумулятора. Он крайне полезен для владельцев портативных устройств, поскольку позволяет эффективно продлить время работы их гаджета.

Стационарные компьютеры же не имеют батареи, а потому режим "Сна" может наоборот приносить дискомфорт пользователю. О том, как полностью отключить спящий режим, поговорим ниже.

Как найти функцию перехода в спящий режим

Перед тем как убрать переход в спящий режим необходимо узнать, где находится данная функция в операционной системе. Зачастую, компьютеры сами "засыпают" после отсутствия каких-либо действий на протяжении определенного промежутка времени.

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Однако, пользователь может вручную отправить компьютер или ноутбук в спящий режим. Для этого необходимо в меню "Пуск" выбрать "Завершение работы Windows" и среди вариантов найти "Сон.".

Как отключить спящий режим на компьютере

Выключить автоматический переход в сон после отсутствия действий на ПК можно двумя основными способами: через "Панель управления" и через "Параметры".

Как убрать спящий режим через "Параметры":

Меню Пуск → Параметры → Система → Питание и спящий режим.

В разделе "Сон" выберите значение "Никогда" при питании от сети и сохраните настройки.

Как отключить "Сон" через "Панель управления":

Меню Пуск → Панель управления → Электропитание → выберите используемый план питания и нажмите "Настройки плана электропитания".

В поле "Переводить компьютер в спящий режим" выберите вариант "Никогда" и сохраните изменения.

Стоит учитывать, что изменения работают исключительно на план, который подвергался настройке. Если необходимо изменить конфигурацию на другом плане электропитания – просто повторите действия.

Там же можно настроить режим "Сна" под свои потребности. Например, продлить или сократить время работы ПК без действий, следуя алгоритмам и выбрав нужные значения. Отдельно можно отключить спящий режим и сделать затемнение экрана компьютера после отсутствия действий.

Спящий режим сам по себе довольно полезный, позволяющий экономить батарею устройства, однако в отдельных случаях, особенно со стационарными ПК, пользователи предпочитают его отключать, что делается очень просто.

Ранее УНИАН делился советами, как увеличить время работы ноутбука от аккумулятора. Скорректируйте настройки, и ваше устройство сможет сохранить несколько десятков минут или даже целый час работы без подзарядки.

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