Их оценили в 700 юаней, или примерно 3500 грн.

Компания Xiaomi пополнила ассортимент своих беспроводных наушников крайне необычной моделью – Bone Conduction. Они выделяются на фоне конкурентов относительно небольшим ценником и, что важнее, технологией передачи звука.

Все дело в том, что наушники основаны на технологии костной проводимости. Ее суть заключается в передаче звуковых колебаний через кости черепа, а не по воздуху. Эту же технику использовал немецкий композитор-классик Людвиг Ван Бетховен для создания музыки, когда он потерял слух.

Одним из неоспоримых плюсов подобного способа передачи аудио является тот факт, что уши пользователя при этом остаются свободными, что, в свою очередь, позволяет параллельно слышать звуки окружающей среды.

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Из других характеристик – защита от влаги и пыли по стандарту IP66 и подключение по Bluetooth 5.2 для сопряжения с другими гаджетами. Производитель обещает до 12 часов автономной работы, при этом 5-минутная зарядка способна обеспечить до двух часов воспроизведения музыки.

Xiaomi Bone Conduction оценили в 700 юаней, или примерно 3500 грн. Они уже поступили в продажу в Китае и вскоре должны появиться на торговых площадках по типу AliExpress.

Какой Xiaomi взять в 2022 году

Ранее редакция портала Gizchina назвала наиболее качественные смартфоны Xiaomi уходящего года в разных классовых категориях. Определяли их на основе камер, производительности, батареи, цены и общего впечатления от использования.

Звание лучшего флагмана компании ожидаемо досталось Xiaomi 12 Pro. Лучшим среднебюджетным смартфоном признали Xiaomi 12 Lite, а лучшим бюджетным – Redmi Note 11 Pro+.

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