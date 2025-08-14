Президент Польши заявил, что планирует обсудить этот вопрос с Зеленским в будущем.

Президент Польши Кароль Навроцкий отреагировал на инцидент на Национальном стадионе имени Казимежа Гурского в Варшаве, где во время концерта развернули флаг УПА. В эфире Polsat News он призвал Сейм принять поправку к закону, которая запретит использование подобной символики в Польше.

"Необходимо разобраться с законом, чтобы такие ситуации больше не повторялись", - сказал Навроцкий.

Президент Польши назвал подобную символику "бандеровской". По его словам, ее использование в украинском и польском публичном пространстве является возмутительным.

"Мы осознаем, что и в Украине бандеровская символика в народном образовании не описывается так, как это соответствует историческим исследованиям", - подчеркнул он.

Навроцкий также поддержал решение премьер-министра Дональда Туска о выдворении из Польши нескольких десятков посетителей концерта, где был развернут флаг УПА. Он не исключает, что это могла быть российская провокация.

"Мы должны реагировать очень решительно, просто высылая таких людей из Польши", - заявил президент Польши.

Кроме того, Навроцкий считает, что за использование "бандеровской" символики в Польше должна быть криминальная ответственность. Он заверил, что это позволит избежать повторения подобных ситуаций.

Также президент Польши добавил, что планирует обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским в будущем.

Скандал вокруг флага УПА на концерте в Польше - что известно

Ранее УНИАН писал, что 9 августа на концерте беларуского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве произошел инцидент. Один из зрителей развернул флаг Украинской повстанческой армии (УПА). Депутат польского Сейма Дариуш Матецкий обратился с заявлением в Окружную прокуратуру.

Позже в сети опубликовали видео, на котором в толпе развеваются флаг Украины и красно-черный флаг Организации украинских националистов.

В ответ на это премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что из страны выдворят 57 украинцев и шесть беларусов, которые присутствовали на концерте. Он заверил, что эта ситуация уже завершилась.

Кроме того, Туск заявил, что такие инциденты могут стать "подарком" для российского диктатора Владимира Путина перед его встречей с президентом США Дональдом Трампом. Он считает, что это была провокация, совершенная российскими агентами.

