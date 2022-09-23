Крупнейший производитель девайсов для ПК Logitech обновил ассортимент своих аксессуаров беспроводными наушниками, которые "плавятся" в ушах, принимая идеальную для своего владельца форму.
Технология называется Lightform – для подгонки достаточно надеть наушники и нажать кнопку в приложении. Далее под действием тепла светодиодов гель внутри амбушюр застывает в положении, повторяющем контуры уха. Эту процедуру достаточно проделать один раз, а занимает она не больше минуты.
Сами наушники позиционируется как геймерский аксессуар с минимальной задержкой передачи через Bluetooth или Lightspeed. Наушники можно подключить к ПК, Mac, Playstation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch или устройствам Android через USB-A или USB-C.
Производитель обещает до 10 часов автономной работы, с кейсом – до 22 часов. Также упоминается сертификация по стандарту IPX3 и наличие 10-мм драйверов. Цена – 229 долларов (около 8500 грн).
Интересные новинки рынка наушников
- Ранее компания JBL представила на рынке беспроводных наушников новую модель Tour Pro 2, "изюминкой" которых стал зарядный кейс со встроенным дисплеем. На нем можно управлять музыкой и настройками, следить за уровнем заряда и даже читать уведомления, не доставая смартфон.
- Также мы рассказывали о наушниках от Adidas, которые не надо заряжать. Все благодаря технологии Powerfoyle, которая генерирует энергию от искусственного освещения. Проще говоря, наушники не заряжаются только в полной темноте.
- В свою очередь Meizu порадовала фанатов необычными беспроводными наушниками в стиле кибер-панк. Да и стоимость у них невысока.
Напомним, в конце августа стало известно, что Logitech полностью сворачивает свою деятельность в России. Компания работала в стране с 2008 года.
Также УНИАН писал, что Logitech перевыпустила "самую популярную в мире игровую мышь" G502. Новинки оснащены новыми оптико-механическими переключателями, а топовые модели могут заряжаться через коврик.