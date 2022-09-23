Производитель обещает до 10 часов автономной работы, с кейсом – до 22 часов.

Крупнейший производитель девайсов для ПК Logitech обновил ассортимент своих аксессуаров беспроводными наушниками, которые "плавятся" в ушах, принимая идеальную для своего владельца форму.

Технология называется Lightform – для подгонки достаточно надеть наушники и нажать кнопку в приложении. Далее под действием тепла светодиодов гель внутри амбушюр застывает в положении, повторяющем контуры уха. Эту процедуру достаточно проделать один раз, а занимает она не больше минуты.

Сами наушники позиционируется как геймерский аксессуар с минимальной задержкой передачи через Bluetooth или Lightspeed. Наушники можно подключить к ПК, Mac, Playstation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch или устройствам Android через USB-A или USB-C.

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Производитель обещает до 10 часов автономной работы, с кейсом – до 22 часов. Также упоминается сертификация по стандарту IPX3 и наличие 10-мм драйверов. Цена – 229 долларов (около 8500 грн).

Интересные новинки рынка наушников

Ранее компания JBL представила на рынке беспроводных наушников новую модель Tour Pro 2, "изюминкой" которых стал зарядный кейс со встроенным дисплеем. На нем можно управлять музыкой и настройками, следить за уровнем заряда и даже читать уведомления, не доставая смартфон.

Также мы рассказывали о наушниках от Adidas, которые не надо заряжать. Все благодаря технологии Powerfoyle, которая генерирует энергию от искусственного освещения. Проще говоря, наушники не заряжаются только в полной темноте.

В свою очередь Meizu порадовала фанатов необычными беспроводными наушниками в стиле кибер-панк. Да и стоимость у них невысока.

Напомним, в конце августа стало известно, что Logitech полностью сворачивает свою деятельность в России. Компания работала в стране с 2008 года.

Также УНИАН писал, что Logitech перевыпустила "самую популярную в мире игровую мышь" G502. Новинки оснащены новыми оптико-механическими переключателями, а топовые модели могут заряжаться через коврик.

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