При легком загрязнении можно воспользоваться специальными приложениями, которые "пробивают" посторонние частицы наружу.

Многие пользователи смартфонов большое внимание уделяют очистке задней панели смартфона и экрана, а о динамиках, как правило, забывают. Кроме того, мало кто знает, как правильно нужно его чистить, чтобы не повредить устройство.

При длительной эксплуатации смартфона попадание мелких деталей во все возможные отверстия гарантированно. Это может быть как просто пыль, так и соринки, например из кармана. И какой бы чехол вы не носили, рано или поздно придется почистить динамик на телефоне.

Как понять, что динамики на телефоне пора чистить

Ухудшение звука – явный признак, что необходимо почистить динамики. Засоряться может как верхнее, так и нижние отверстия. Для очистки можно использовать различные предметы и инструменты. Однако важно знать, что некоторые из них могут наоборот навредить вашему устройству.

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Так, например, категорически не рекомендуется использовать химию. Лучше всего можно очистить динамик на телефоне при помощи зубной щетки или деревянной зубочистки. Если есть возможность использовать специальный сжатый воздух, то он тоже даст хороший результат. Иглами вытаскивать загрязнения не рекомендуется, поскольку можно легко повредить важные мембраны.

Для размягчения мусора внутри можно использовать чистый спирт или специальный бензин для зажигалок.

Очистка легкого загрязнения

Такой вариант используется для очистки смартфона от легкого загрязнения, например пыли или не большого количества влаги. Суть его заключается в том, чтобы запустить динамик на максимум и при помощи звуковых волн вытолкнуть небольшие кусочки мусора.

В некоторых смартфонах, например Xiaomi, такой функционал предусмотрен по-дефолту, для других можно установить дополнительное программное обеспечение.

Как очистить динамики при помощи звука на Android

В разделе "Настроек" найти пункт "Расширенные" и там выбрать "Очистка динамика". После запуска функции переверните устройство экраном вниз и легко встряхивайте. Таким образом мелкие засорения под воздействием звука выпадут из отверстий.

Как очистить динамики при помощи звука на iOS

Если у вас iPhone или же попросту нет такой встроенной функции на Android, то просто установите одно из приложений через Google Play или App Store (Speaker Cleaner или "Ремонт Динамика").

Оба приложения имеют достаточно простой и понятный интерфейс, с которым легко разобраться без инструкции. После запуска нажмите кнопку Clean Speaker, после чего выкрутите громкость до максимума, переверните телефон экраном вниз и встряхивайте гаджет, пока звучит сигнал.

Как очистить динамики при сильном загрязнении

Сложные и запущенные случаи требуют физического удаления загрязнений. Для этого можно использовать ватную палочку, зубную щетку, зубочистку, а также протирать спиртом или продувать сжатым воздухом.

Алгоритм действий следующий:

Если грязи очень много и она сухая, то первым делом лучше всего удалить ее в таком состоянии на столько, на сколько возможно. Если все очень запущено и такой вариант не помогает переходим к шагу 2.

Берем зубную щетку и смахиваем пыль из отверстий, которые находятся внизу. Если есть возможность продуть сухим воздухом, можно очистить таким методом. Однако, продувать необходимо под углом, чтобы не повредить важные мембраны слишком сильным напором.

Остатки пыли, если они есть, удобнее всего вычистить той же щеткой. В трудных случаях можно использовать немного спирта.

После растворения загрязнений, отверстия лучше снова обработать щеткой. Чистить нужно под одним углом и в одну сторону. Так отсутствует риск заталкивания грязи глубже.

При необходимости обработать смартфон после очистки влажными салфетками, чтобы удалить случайные загрязнения.

Очищать динамики лучше регулярно, но аккуратно. Это не сложный процесс, который требует немного времени, однако существенно влияет на качество звука аппарата.

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