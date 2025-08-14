Любые гарантии, которые поддержит Трамп, вряд ли будут соответствовать тем, чего Европа и Украина ждут от Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп сообщил лидерам Европы и Украины во время виртуальной встречи в среду, что США готовы предоставить гарантии безопасности Украине — при определённых условиях. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники. Однако, по словам собеседников издания, такие гарантии не должны будут осуществляться в рамках НАТО.

"Все три собеседника — европейский дипломат, британский чиновник и человек, проинформированный о телефонном разговоре, — заявили, что США готовы сыграть определенную роль в предоставлении Киеву средств сдерживания будущей российской агрессии в случае достижения прекращения огня. Проинформированный о телефонном разговоре человек сообщил, что Трамп заявил, что возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если эти усилия не будут осуществляться в рамках НАТО", - говорится в статье.

При этом, по словам собеседника Politico, проинформированного о телефонном разговоре, Трамп не уточнил, что он имел в виду под гарантиями безопасности, а лишь обсудил более широкую концепцию.

Трамп признает, что американские гарантии безопасности должны быть частью окончательного урегулирования, и считает, что США играют в этом определенную роль, сообщил британский чиновник.

Открытость Трампа к таким гарантиям — ключевое требование как для Украины, так и для Европы — объясняет осторожный оптимизм, выраженный европейскими официальными лицами после разговора и в преддверии пятничной встречи Трампа и Путина на Аляске.

Однако, какими бы ни были гарантии безопасности, Трамп ясно дал понять, что США не будут продолжать поставлять Украине оружие или войска напрямую, хотя он будет продавать оружие Европе для использования Киевом, пишет издание.

"Кроме того, эти поставки, вероятно, будут ограниченными и, несомненно, разочаруют сторонников Украины, которые хотят получить от США более надежные гарантии, чтобы удержать Россию от повторного вторжения на Украину после окончания боевых действий".

Переговоры США и России

Как писало WSJ, Трамп не планирует обсуждать с правителем РФ вопрос территорий на встрече на Аляске в пятницу. Вместо этого он будет добиваться прекращения огня в российско-украинской войне.

В то же время издание The Telegraph пишет, что Трамп, вероятно, предложит Путину ресурсы Аляски и Донбасса в обмен на мир.

Также,по данным СМИ, вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников в том, что Вашингтон не будет вести переговоры с Россией о завершении войны без Украины или Европы.

