Издание пишет, что ни Илон Маск, ни Twitter не ответили на запросы о комментариях относительно произошедшего.

В Twitter заблокировали учетные записи журналистов ведущих изданий без объяснения причины. Ранее они отметились негативным освещением деятельности владельца соцсети Илона Маска.

Об этом сообщает CNN. Указывается, что это попытка бизнесмена использовать свою власть над платформой.

Под удар попали учетные записи Дони О'Салливана из CNN, Райана Мака из The New York Times, Дрю Харвелла из The Washington Post и других журналистов, которые "агрессивно" освещали деятельность Маска в последние недели. Также заблокировали аккаунт прогрессивного независимого журналиста Аарона Рупара.

Отмечается, что ни Илон Маск, ни Twitter не ответили на запросы о комментариях относительно произошедшего. Однако, после появления новости в сети, бизнесмен написал в микроблоге, что к журналистам применяются те же правила о сборе и распространении личной или идентификационной информации. Издание утверждает, что это могло произойти на фоне блокировки аккаунтов в соцсети, которые отслеживали самолеты американских миллиардеров и российских олигархов.

Илон Маск и скандалы с Twitter

28 октября стало известно, что Маск закрыл сделку по покупке Twitter и таким образом стал владельцем компании.

Маск уже успел испортить репутацию среди украинского сообщества Twitter-в частности, когда предложил Украине отдать Крым, чтобы закончить начатую Россией войну.

13 декабря Twitter перестал принимать абонентов украинских мобильных операторов. Соцсеть Маска закрыла возможность верифицировать учетную запись из Украины и ограничила создание новых – больше нет возможности при создании учетной записи указать "+380" номер.

