Украинские пользователи больше не могут войти или зарегистрироваться в Twitter, используя свой мобильный номер.

Twitter перестал принимать абонентов украинских мобильных операторов. Соцсеть Маска закрыла возможность верифицировать аккаунт из Украины и ограничила создания новых – больше нет возможности при создании аккаунта указать "+380" номер.

Отмечается, что проблема актуальна как для браузерной версии Twitter, так и мобильного приложения. При этом российские номера остаются в списке доступных и с них можно спокойно логиниться и регистрироваться.

Среди тех, кто обратил внимание на данное ограничение, стала команда UNITED24.media – государственного медиа, освещающего правду о войне в Украине и российской агрессии для всего мира.

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"Привет, Илон Маск. Похоже, что больше невозможно использовать украинский номер для подтверждения номера телефона/двухфакторной аутентификации. Украины нет в вашем списке стран", – говорится в публикации.

Попытка же вручную добавить номер одного из украинских мобильных операторов сопровождается следующей ошибкой:

С чем это может быть связано

В минувшее воскресенье Илон Маск анонсировал на своей странице в соцсети, что "ботов ждет сюрприз". В чем "сюрприз" должен был заключаться, глава Twitter не пояснил, но после этого твита соцсетью был заблокирован трафик примерно 30 провайдеров по всему миру. Больше всего "досталось" странам азиатско-тихоокеанского региона.

Чуть позже соцсеть оперативно разблокировала операторов и объявила им, что проблемы возникли из-за "изменений конфигурации маршрутизации", но, как видим, для Украины проблема остается актуальной.

К слову, ранее Маск уже успел испортить репутацию среди украинского сообщества Twitter – в частности, когда предложил Украине отдать Крым, чтобы закончить начатую Россией войну.

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