В частности, будут разблокированы учетные записи, которые "не нарушали закон и не занимались вопиющим спамом".

Новый владелец Twitter и бизнесмен Илон Маск заявил, что со следующей недели начнет частично восстанавливать работу заблокированных аккаунтов пользователей.

Такое объявление американский миллиардер сделал после проведенного среди пользователей опроса о том, стоит ли восстанавливать учетные записи, которые "не нарушали закон и не занимались вопиющим спамом".

"За" проголосовали 72% с 3,16 млн пользователей, принявших участие в опросе, тогда как ежедневно соцсетью пользуются 450 млн людей. "Люди сказали свое слово. Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei", - написал Маск, используя латинское выражение, означающее "глас народа, глас Божий".

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Впрочем такие онлайн-опросы не являются научными и могут легко поддаваться влиянию ботов. За месяц после покупки Маском Twitter мониторинговые группы фиксируют увеличение расистских, антисемитских и других токсичных высказываний в соцсети.

Такая амнистия для приостановленных аккаунтов может потенциально встревожить государственные органы, которые пристально следят за тем, как Маск обращается с языком вражды после покупки Twitter.

Маск разблокировал аккаунт Трампа

20 ноября Маск по итогам такого же неформального опроса разблокировал в Twitter аккаунт экс-президента США Дональда Трампа.

Учетную запись Трампа заблокировали после штурма Капитолия в январе 2021 года из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Сам Трамп заявил, что не вернется в Twitter, но при этом не удалил свой аккаунт.

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