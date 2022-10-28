Миллиардер отметил, что хотел иметь цифровую платформу для обсуждения широкого спектра мнений

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск закрыл сделку по покупке социальной сети Twitter. Он принял такое решение, потому что хотел иметь цифровую платформу для обсуждения широкого спектра мнений

Об этом говорится в письме Маска, обнародованном на странице в Twitter.

По его словам, для будущей цивилизации важно обсуждать различные темы в здоровой манере без агрессии и жестокости. Миллиардер указал, что хочет помочь человечеству в то время, как СМИ "подогревают" раскол общества, потому что считается, что это приносит деньги, но в то же время лишают человечество возможности диалога.

Видео дня

Кроме того, Маска отметил, что в Twitter нельзя будет публиковать "что-нибудь без дальнейших последствий". Также он пообещал, что соцсеть останется "гостеприимной для всех".

По данным CNBC, предыдущий гендиректор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру компании.

Покупка Илоном Маском Twitter - что известно

9 июля появтлась информация, что основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск расторг соглашение о покупке соцсети Twitter. Стоимость сделки составлялаа 44 миллиарда долларов.

Компания подала на миллиардера в суд, чтобы оспорить решение. Судебный процесс назначили на 17−21 октября, но за две недели до начала слушаний Маск заявил, что покупает соцсеть.

Газета The Washington Post сообщила о планах Маска сократить штат Twitter. В публикации говорилось, что Маск напрямую сообщил сотрудникам офиса компании в Сан-Франциск о будущем сокращении штата с 7,5 тыс. до 2 тыс, оставив лишь костяк команды.

27 октября миллиадер посетил офис Twitter, где опроверг информацию о сокращении сотрудников компании.

Вас также могут заинтересовать новости: