Илон Маск заявил, что Крым был передан Украине якобы "по ошибке" Хрущева.

Американский миллиардер, глава SpaceX Илон Маск предложил закончить российско-украинскую войну, отдав часть украинской территории России.

К своим подписчикам в Twitter Маск обратился с опросом, как они видят окончание войны.

Маск считает, что мир может наступить после того, как Украина откажется от Крыма, который, по его словам, якобы был "по ошибке" передан Украине Хрущевым. В этом случае последнее слово должно быть за самим народом.

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Еще в вариантах - обеспечение Украиной водоснабжения оккупированного Крыма и нейтралитет.

"Весьма вероятно, что в конце концов так и будет - вопрос лишь в том, сколько людей умрет до этого. Также стоит отметить, что возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта является ядерная война", - добавил отдельным твиттом американец.

Тысячи пользователей не смогли сдержать эмоции. Под постом об опросе они высказали Маску все, что думают о таком предложении мира. Откликнулся даже старший советник при Конгрессе США Пол Массаро: "Украина освобождает всю свою суверенную территорию. Россия деколонизируется, демилитаризуется и денуклеаризируется". Его ответ набрал даже больше лайков, чем пост Маска.

А бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник написал: "Пошел на*уй" - мой дипломатический ответ".

Киевское англоязычное издание "KyivPost", в свою очередь, отметило: "Илон, ты классный парень, и спасибо за Starlink, но было бы очень здорово, если бы ты проводил голосование по вещам, о которых ты знаешь. Мы не проводим голосования по апартеиду и Нельсону Манделе".

Украинский журналист-расследователь Bihus.info Даниил Мокрик обратил внимание на логическую ошибку в посте Маска: "Смешение даже таких базовых политических терминов, как "выборы" и "референдумы", по-видимому, не мешает предлагать большие геополитические решения и оценивать исторические политические ходы ("ошибка Хрущева", лол)".

Позиция Илона Маска по войне в Украине

Илон Маск в целом поддерживает Украину перед лицом неоправданной агрессии России, о чем свидетельствует его решение, в частности, обеспечить украинских военных терминалами Starlink.

Starlink в свое время "полностью разрушил информационную кампанию Путина". Со ссылкой на разведки США, ЕС и Британии сообщалось, что всего за час до вторжения Россия взломала Viasat, сеть которой использовали украинские военные. Тогда SpaceX Маска оперативно разместила около 50 спутников над Украиной.

На данный момент Starlink в Украине используют не только для связи в осажденных городах и на фронте, но и для работы артиллерии и сброса бомб на позиции захватчиков.

В марте Маск даже вызвал Путина на дуель за Украину. А в сентябре миллиардер отложил "сделку века" с Twitter из-за Путина и перспективы Третьей мировой.

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