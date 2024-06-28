Пользователи, установившие свежий сборник, чаще всего жалуются на бесконечные перезагрузки.

Компания Microsoft выпустила очередное накопительное обновление KB5039302 для ОС Windows 11 – и, судя по отзывам, удачным его не назвать. Пользователи сообщают о серьезных проблемах, возникающих после установки апдейта.

Пользователи жалуются, что их ПК либо не запускаются, либо застряли в состоянии цикла загрузки, где они могут бесконечно перезапускаться. Это довольно серьезная проблема, которая может потребовать переустановку всей операционной системы.

Обходных путей и решения проблемы пока что не существует. Microsoft рекомендует пользователям Windows 11 воздержаться от установки обновления. Поскольку апдейт под номером KB5039302 носит статус необязательного, он не скачается и не установится самостоятельно.

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В целом, обновление KB5039302 должно было принести несколько интересных вещей в Windows 11, например, новые эмодзи, предложения игр и 7-Zip. В описании к обновлению также говорится, что он возвращает на панель задач кнопку "Показать рабочий стол".

Пользователи все чаще "откатываются" с Windows 11 на 10

Статистика показывает, что более 70% пользователей до сих пор используют Windows 10, тогда как Windows 11 установлена всего на 25% устройствах. При этом в последние месяцы фиксируется откат на "десятку": это связывают, в том числе с навязчивой рекламе прямо в интерфейсе новой ОС.

Windows 10 получилась весьма удачной и хорошо оптимизирована под слабое железо, кроме того, ее поддержка закончится только в октябре 2025. Ввиду этого у пользователей старой ОС нет причин обновлять свою операционную систему.

Поскольку пользователи не желают обновляться до Windows 11, Microsoft даже перенесла выход Windows 12, который все ждали этой осенью. Вместо нее выйдет крупное обновление для Windows 11 с множеством функций на базе ИИ, впрочем, доступны они будут не всем.

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