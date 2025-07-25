Шмыгаль рассказал о главных заслугах его новых заместителей / фото - УНИАН

Кабинет Министров Украины сегодня, 25 июля, обновил состав Министерства обороны. Теперь известны имена новых заместителей министра обороны Дениса Шмыгаля.

На своей странице в Facebook Шмыгаль рассказал, что его первым заместителем стал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Глава Минобороны поделился, что он имеет большой опыт службы на руководящих должностях в органах военного управления ВСУ.

Ранее Гаврилюк был советником командующего Силами логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генштаба ВСУ.

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С мая 2024 года до апреля 2025 года Гаврилюк был первым заместителем Министра обороны Украины.

Гаврилюк, в частности, был советником командующего Силами логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики / фото - facebook.com/MinistryofDefence.UA

Одним из заместителей главы Минобороны Украины стал Сергей Боев. Шмыгаль рассказал, что он имеет опыт работы в сферах экономики, стратегического планирования, промышленности и безопасности. В частности, Боев занимал руководящие должности в АО "Укргаздобыча" и НАК "Нафтогаз Украины". В апреле 2025 года его назначили первым заместителем министра обороны Украины.

Боев начал карьеру аналитиком в международных финансовых учреждениях JPMorgan Chase & Co и Credit Suisse в Великобритании / фото - facebook.com/MinistryofDefence.UA

Еще одним заместителем министра обороны Украины стала Анна Гвоздяр. Шмыгаль отметил, что она волонтер и общественный активист. С сентября 2023 года Гвоздяр работала заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Имеет глубокую экспертизу в сфере оборонного производства, инноваций и масштабирования военно-промышленного комплекса.

Гвоздяр с 2020 по 2023 год занимала должность директора Благотворительного фонда Сергея Притулы / фото - facebook.com/MinistryofDefence.UA

Полковник Владимир Заверуха также был назначен заместителем министра обороны Украины. Шмыгаль рассказал, что он имеет 22 года опыта военной службы и работы в оборонном секторе. В мае 2025 года его назначили первым заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Заверуха имеет 22 года опыта военной службы / фото - facebook.com/MinistryofDefence.UA

Кроме того, должность заместителя министра обороны Украины получил майор Юрий Мироненко. Глава Минобороны поделился, что он имеет опыт руководства крупными холдингами и глубокую экспертизу в сфере беспилотников. Помимо этого Мироненко защищал Киев в составе 112 бригады ТрО во время полномасштабного вторжения РФ. С марта по декабрь 2023 года он был командиром подразделения БПЛА Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Мироненко во время полномасштабного вторжения защищал Киев в составе 112 бригады ТрО / фото - facebook.com/MinistryofDefence.UA

Мироненко был награжден нагрудными знаками Главнокомандующего ВСУ "Серебряный крест" и "Стальной крест". В феврале 2025 года он возглавил Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины.

Заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации стала Оксана Ферчук. Шмыгаль рассказал, что она работала советником главы Минобороны в 2022 году, сосредоточившись на цифровизации логистических процессов. В частности, она координировала внедрение системы LOGFAS.

Ферчук работала советником Министра обороны Украины в 2022 году / фото - facebook.com/MinistryofDefence.UA

Кроме того, Ферчук обеспечила координацию внедрения медицинской информационной системы ВСУ в Командовании Медицинских Сил.

Кабмин реорганизовал работу ряда министерств - что известно

Напомним, что 21 июля Кабинет министров Украины принял решение переименовать и реорганизовать работу ряда министерств в нашей стране. В частности, было ликвидировано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его функции передали в Министерство обороны.

Также Кабмин принял решение переименовать Министерство экономики в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Кроме того, Министерство социальной политики теперь будет называться Министерством социальной политики, семьи и единства Украины.

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