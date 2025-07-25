Первым заместителем Шмыгаля стал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Кабинет Министров Украины сегодня, 25 июля, обновил состав Министерства обороны. Теперь известны имена новых заместителей министра обороны Дениса Шмыгаля.

На своей странице в Facebook Шмыгаль рассказал, что его первым заместителем стал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Глава Минобороны поделился, что он имеет большой опыт службы на руководящих должностях в органах военного управления ВСУ.

Ранее Гаврилюк был советником командующего Силами логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генштаба ВСУ.

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С мая 2024 года до апреля 2025 года Гаврилюк был первым заместителем Министра обороны Украины.

Одним из заместителей главы Минобороны Украины стал Сергей Боев. Шмыгаль рассказал, что он имеет опыт работы в сферах экономики, стратегического планирования, промышленности и безопасности. В частности, Боев занимал руководящие должности в АО "Укргаздобыча" и НАК "Нафтогаз Украины". В апреле 2025 года его назначили первым заместителем министра обороны Украины.

Еще одним заместителем министра обороны Украины стала Анна Гвоздяр. Шмыгаль отметил, что она волонтер и общественный активист. С сентября 2023 года Гвоздяр работала заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Имеет глубокую экспертизу в сфере оборонного производства, инноваций и масштабирования военно-промышленного комплекса.

Полковник Владимир Заверуха также был назначен заместителем министра обороны Украины. Шмыгаль рассказал, что он имеет 22 года опыта военной службы и работы в оборонном секторе. В мае 2025 года его назначили первым заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Кроме того, должность заместителя министра обороны Украины получил майор Юрий Мироненко. Глава Минобороны поделился, что он имеет опыт руководства крупными холдингами и глубокую экспертизу в сфере беспилотников. Помимо этого Мироненко защищал Киев в составе 112 бригады ТрО во время полномасштабного вторжения РФ. С марта по декабрь 2023 года он был командиром подразделения БПЛА Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Мироненко был награжден нагрудными знаками Главнокомандующего ВСУ "Серебряный крест" и "Стальной крест". В феврале 2025 года он возглавил Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины.

Заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации стала Оксана Ферчук. Шмыгаль рассказал, что она работала советником главы Минобороны в 2022 году, сосредоточившись на цифровизации логистических процессов. В частности, она координировала внедрение системы LOGFAS.

Кроме того, Ферчук обеспечила координацию внедрения медицинской информационной системы ВСУ в Командовании Медицинских Сил.

Кабмин реорганизовал работу ряда министерств - что известно

Напомним, что 21 июля Кабинет министров Украины принял решение переименовать и реорганизовать работу ряда министерств в нашей стране. В частности, было ликвидировано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его функции передали в Министерство обороны.

Также Кабмин принял решение переименовать Министерство экономики в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Кроме того, Министерство социальной политики теперь будет называться Министерством социальной политики, семьи и единства Украины.

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