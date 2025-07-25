Россияне полностью изменили свою тактику, отметил один из военных.

Российские оккупационные войска приближаются к административным границам Днепропетровской области. Журналисты DW пообщалось с командирами подразделений относительно наступления российских захватчиков на область, побывав на Новопавловском и Покровском направлениях.

В сюжете отмечается, что российские военные блогеры и источники уже неоднократно утверждали, что российские войска якобы пересекли административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. В то же время украинские военные это отрицают.

"Как человек, который непосредственно находится вот здесь, и у которого за спиной границы областей, я ответственно говорю, что вот конкретно на моем участке никто никуда не выходил", – говорит командир десантно-штурмовой роты 35-й ОБрМП с позывным "Зима".

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В сюжете отмечается, что эта бригада с конца октября 2024 года обороняет участок фронта на границе Покровского и Волновахского районов Донецкой области.

"Зима" добавил, что сейчас оккупанты полностью изменили свою тактику. Если еще месяцев пять назад они отправляли, условно, группы по 10 человек или колонну по 10-11 единиц техники, то сейчас они отправляют двух пехотинцев, которые идут до тех пор, пока их не убьют, или пока они не закрепятся в каком-то блиндаже.

"Сейчас бои идут даже не за какие-то села, идут бои за какие-то посадки, за какие-то поля. Где они оставляют кучу убитых, раненых, которых тоже не забирают, которые тоже умирают", – рассказал "Зима".

Военнослужащий подчеркнул, что россияне, кроме человеческого ресурса, которого они имеют больше, господствуют в воздухе.

"То есть не входя в зону поражения нашей ПВО, их авиация сносит, условно, передний край нашей обороны, первую линию", – сказал командир.

По словам "Зимы", враг с укрепленным районом борется методами, против которых мы пока ничего не можем противопоставить, потому что он просто сносит эти укрепрайоны.

"Это не означает, что мы отступаем. Я сейчас не занимаюсь лозунгами и демагогией... Есть моменты, где надо перегруппироваться. С военной точки зрения... Есть разумные перегруппировки, когда это жизненно необходимо", – пояснил он.

В свою очередь, Андрей Назаренко, командир батальона беспилотных систем 72-й ОМБр рассказал, что когда они пять месяцев назад пришли на это направление, то имели задачу остановить противника, который очень активно продвигался, и буквально за 10 дней продвинулся на 9 километров, взяв под контроль несколько населенных пунктов.

"С чем мы успешно справились. Поскольку противник на сегодня, за крайние пять месяцев, продвинулся, но совсем не с такими темпами, и понеся огромные потери", – рассказал он.

Назаренко также сказал, что на их направлении на Днепропетровщине российские захватчики постоянно пытаются штурмовать админграницу.

"Сегодня организация одновременных штурмовых действий усматривается достаточно серьезная. И на 5-6 посадках одновременно начинается движение... Они пытаются рассредоточить наши силы и средства – артиллерию, БПЛА и так далее – на несколько направлений, чтобы не было такого сильного огневого поражения", – сказал военнослужащий.

Кроме того, добавил он, россияне даже "пытаются залететь на мотоциклах, чтобы просто свою тряпку забросить на админграницу".

"Админграница у нас разграничена противотанковыми рвами с применением различных фортификационных, минно-взрывных и невзрывных заграждений инженерных. И противник время от времени пытается залезть в этот ров. Мы их оттуда отбиваем. Но, по сути, противник не зашел на Днепропетровщину и не закрепился на нашем участке", – подчеркнул Назаренко.

Война в Украине – попытки РФ зайти на Днепропетровщину

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что россияне "очень хотят" зайти на Днепропетровщину.

"Для них условный успех – это Днепровская область. Потому что они из этого могут делать информационные победы. Там такая же ситуация, как в Покровске. Они заходят – там есть поле. Все равно зашли они туда или не зашли. Там просто живого места нет на этом поле. Там никто не стоит. Просто люди на оттяжке стоят и уничтожают все, что можно", – сказал он.

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