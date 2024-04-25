Через баннер продвигаются "рекомендации отличных приложений из Microsoft Store".

Microsoft сообщила об очередном нововведении в Windows 11. Правда, на этот раз речь не о новых функциях – компания внедрила в свою ОС рекламу других приложений и сервисов. Причем не заметить ее будет очень сложно.

У пользователей начала появляться реклама в разделе "Рекомендуемые" в меню "Пуск", обратили внимание в The Verge. Microsoft всего две недели тестировала апдейт, а затем добавила его в рамках свежего обновления KB5036980 для Windows 11.

Через баннер продвигаются "приложения от небольшого числа избранных разработчиков", говорят в Microsoft. То есть сами приложения могут в итоге оказаться полезными, но некоторых это может сильно раздражать. Выглядит это следующим образом:

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Есть и хорошая новость – рекламу через меню "Пуск" можно отключить, причем процесс довольно простой. Достаточно проделать следующие шаги:

Зайти в раздел "Персонализация" > "Пуск".

Отключить переключатель "Рекомендации".

В других местах Windows 11 рекламу отключить сложнее – например, баннеры с предложением перейти на браузер Edge. Но пока что реклама в Windows 11 встречается не на каждом шагу, хотя есть слухи, что ее встроят прямо в окно "Проводника". Распространение KB5036980 происходит постепенно.

До конца 2024 года Microsoft выпустит обновленную версию Windows 11 24H2, которая привнесет в систему множество функций ИИ. Проверьте, поддерживает ли ваш компьютер искусственный интеллект.

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