Трач заявил, что россиян не останавливают жаркая погода и другие трудности.

На Краматорском направлении россияне прибегают к различным хитрым тактикам, чтобы добраться до позиций ВСУ. В частности, были замечены оккупанты в костюмах собак, которые пытались проползти огромные расстояния, оставаясь незамеченными. Об этом рассказал командир батальона беспилотных систем 30 ОМБр имени князя Константина Острожского Михаил Трач в эфире "Армія TV".

Он поделился, что на Краматорском направлении ситуация остается стабильной. По словам Трача, оккупанты пытаются наступать, в том числе и на мотоциклах, но украинские бойцы уничтожают их.

Комбат подчеркнул, что россияне на Краматорском направлении пытаются добраться до украинских позиций без техники. Он объяснил, что так украинским бойцам труднее их обнаружить.

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Ведущие спросили у Трача, какие расстояния приходится преодолевать вражеским солдатам без техники. Более того, летом оккупантам приходится сталкиваться с жарой.

"Знаете, у меня иногда складывается такое впечатление, что на них не действуют ни непогода, ни сила притяжения, вообще никакие физические факторы для них не создают препятствий. Позади них стоит их старший с автоматом и пистолетом. Выбора у них нет. Расстояния они проходят существенные. Переплывают, через болота лезут, надевают костюмы собак, а затем как собаки ползают по полю. Вариантов у них очень много", - ответил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее в проекте DeepState сообщали, что в последние недели россиянам удалось продвинуться и закрепиться в Каменском на Запорожском направлении. Также враг проводит атаки на Плавни и Степногорск.

Кроме того, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказывал, что ситуация на Покровском направлении сейчас является самой сложной на всей линии фронта. Он отметил, что Покровск физически не окружен, но что-то подвозить и вывозить фактически невозможно.

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