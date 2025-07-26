Когда дело доходит до перелета, многие путешественники стараются сделать его максимально приятным для себя. Но есть некий момент, который может перечеркнуть все старания.
Опытная туристка по имени Тейлор, известная в TikTok как taytrox_travel, считает, что время путешествия следует соблюдать определенные правила поведения, чтобы сделать его более комфортным для всех остальных пассажиров самолета, пишет Mirror.
На видео, опубликованном в интернете, Тейлор сказала: "Вещи, которые должны быть запрещены в самолетах. Давайте начнем с тех, кто громко играет в телефон или iPad во время полета".
"Почему мы все должны страдать из-за того, что вы забыли наушники?", - задалась вопросом путешественница.
"Другие тоже платили сотни долларов за полеты - не только за то, чтобы слушать, как орет iPad вашего ребенка в 14-м ряду. Это ваша проблема - разбирайтесь", - категорически заявила она.
Ранее УНИАН.Туризм писал, что стюардесса назвала худший напиток, который подают пассажирам в самолете. Большинство авиакомпаний предлагают пассажирам большой выбор алкогольных и безалкогольных напитков, которыми они могут насладиться во время рейса. Однако одна из стюардесс рассказала, что, по ее мнению, является худшим напитком, который можно взять на борту самолета.