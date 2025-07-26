Примечательно, что никто из путешественников не мечтает оказаться в самолете по соседству с ребенком.

Когда дело доходит до перелета, многие путешественники стараются сделать его максимально приятным для себя. Но есть некий момент, который может перечеркнуть все старания.

Опытная туристка по имени Тейлор, известная в TikTok как taytrox_travel, считает, что время путешествия следует соблюдать определенные правила поведения, чтобы сделать его более комфортным для всех остальных пассажиров самолета, пишет Mirror.

На видео, опубликованном в интернете, Тейлор сказала: "Вещи, которые должны быть запрещены в самолетах. Давайте начнем с тех, кто громко играет в телефон или iPad во время полета".

Видео дня

"Почему мы все должны страдать из-за того, что вы забыли наушники?", - задалась вопросом путешественница.

"Другие тоже платили сотни долларов за полеты - не только за то, чтобы слушать, как орет iPad вашего ребенка в 14-м ряду. Это ваша проблема - разбирайтесь", - категорически заявила она.

Ранее УНИАН.Туризм писал, что стюардесса назвала худший напиток, который подают пассажирам в самолете. Большинство авиакомпаний предлагают пассажирам большой выбор алкогольных и безалкогольных напитков, которыми они могут насладиться во время рейса. Однако одна из стюардесс рассказала, что, по ее мнению, является худшим напитком, который можно взять на борту самолета.

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