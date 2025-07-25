Забастовки также пройдут в аэропортах Испании и Португалии.

В субботу, 26 июля, аэропорты в Италии парализует из-за массовых забастовок. Ожидается, что это повлияет на работу ряда авиакомпаний, в частности Ryanair, EasyJet, Volotea и Wizz Air.

Как пишет Euronews, работники итальянских аэропортов проведут четырехчасовую общенациональную забастовку, которая может привести к задержкам и отменам рейсов. Они требуют повышения безопасности, улучшения условий труда и баланса между работой и личной жизнью. Еще одним требованием является возобновление национальных контрактов.

Отмечается, что забастовки также пройдут в аэропортах Испании и Португалии, что еще больше усиливает потенциальный хаос, с которым столкнутся путешественники.

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В Италии забастовки коснутся аэропортов Милан-Мальпенса, Милан-Линате, Рим-Фьюмичино, Флоренция, Неаполь и Венеция. При этом в аэропорту Милан-Линате будут бастовать и сотрудники Swissport, обслуживающие выходы на посадку и регистрирующие пассажиров.

Забастовки в эту субботу могут повлиять и на испанские рейсы, поскольку забастовку устраивают также экипаж и пилоты авиакомпании Volotea – она осуществляет рейсы в более чем 100 европейских городов.

Тем временем в Португалии будут бастовать работники компании Groundforce, которая сейчас известна как Menzies Aviation. Их протест может серьезно повлиять на аэропорт Лиссабона. Здесь работники будут бастовать с 00:00 26 июля и до 00:00 29 июля. Страйк будет повторяться в течение выходных в августе, с 8 по 11, с 15 по 18, с 22 по 25 и с 29 августа по 1 сентября.

Особенно сильно пострадают крупные аэропорты, включая Лиссабон.

Забастовки в Европе: что надо знать пассажирам

Туристам советуют проверять официальную информацию о забастовках на веб-сайте Министерства транспорта Италии, а также не стесняться отправлять запросы в конкретные авиакомпании и аэропорты относительно их работы. Не лишним будет и пересмотреть статус рейса перед тем, как ехать в аэропорт.

Отмечается, что в Италии закон требует, чтобы во время забастовки был предоставлен минимальный уровень обслуживания, что гарантирует, что некоторые рейсы будут выполняться в обычном режиме. Так, рейсы, запланированные с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 21:00, вероятно, не почувствуют влияния запланированных забастовок.

В некоторых случаях путешественники также могут получить компенсацию.

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