"Десятка" занимает почти 70% доминирования на рынке OC Windows.

Доля актуальной операционной системы от Microsoft – Windows 11 – за последние месяцы неожиданно снизилась. Об этом говорится в свежем отчете Statcounter.

По данным аналитиков, по итогам марта 2024 года доля рынка Windows 11 упала до 26,78%, что на 1,5% меньше, чем месяцем ранее. Пользователей "десятки", напротив, становится все больше: юзеры активно откатывают свои компьютеры на "старую-добрую" ОС.

Мировая статистика систем Windows от StatCounter:

Windows 10 — 69,04% (+1,81)

Windows 11 — 26,72% (-1,5)

Windows 7 — 3,04% (-0,06)

Windows 8.1 — 0,44% (-0,22)

Windows XP — 0,39% (-0,13)

Видео дня

Примечательно, что еще в феврале, непосредственно перед спадом, Windows 11 показала свой лучший результат с момента релиза в 2021 году – 28,18%. Аналитики считают, что спаду популярности W11 способствует сама Microsoft: в последнее время софтверный гигант активизировал агрессивный маркетинг по продвижению новой ОС, который сработал в обратную сторону.

Что касается Украины, то здесь Windows 11 и вовсе безнадежно проигрывает "десятке". Она установлена только на 12,5% компьютерах, в то время как 81% пользователей предпочитает Windows 10. Интересен еще тот факт, что доля Windows 7 среди украинцев составляет 4,7%.

Напомним, в апреле 2023 года Microsoft объявила, что Windows 10 больше не будет получать функциональные нововведения – только исправления ошибок и патчи безопасности. Тем не менее поддержка ОС продолжится до октября 2025 года.

А активно циркулирующие в сети слухи о скором релизе Windows 12 оказались ложными: Microsoft официально подтвердила, что не будет выпускать новую операционку в 2024 году. Вместо нее компания готовит самое крупное обновление в истории Windows 11 с кучей ИИ-функций.

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