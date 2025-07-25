В США призвали все страны, включая Китай, перестать экспортировать в РФ товары двойного назначения.

Во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши призвала Китай перестать подпитывать агрессию России против Украины. В ответ на это китайская сторона обвинила Вашингтон в попытке переложить вину, пишет Reuters.

Отмечается, что Ши призвала все страны, включая Китай, перестать экспортировать в РФ товары двойного назначения. В Вашингтоне уверены, что они способствуют развитию военно-промышленного комплекса России и позволяют ей наносить удары по Украине.

"Заявления Пекина о введении жестких мер контроля за экспортом товаров двойного назначения теряют всякий смысл в свете ежедневных обнаружений компонентов китайского производства в беспилотных летательных аппаратах, оружии и транспортных средствах, которые Россия использует против Украины", - сказала Ши.

Видео дня

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан ответил, что Китай не начинал войну в Украине и не является стороной конфликта.

"Китай никогда не поставлял летальное оружие и всегда строго контролировал товары двойного назначения, включая экспорт дронов", - добавил он.

Также Гэн Шуан призвал США прекратить перекладывать вину за российско-украинскую войну на другие страны. Заместитель постпреда Китая при ООН призвал США "играть более конструктивную роль в содействии прекращению огня".

Китай передает РФ передовые дроновые технологии

Ранее в The Telegraph писали, что украинская разведка обнаружила на поле боя новейшие китайские технологии, включая лазерную систему "Тихий охотник", которая способна ослеплять украинские дроны. По оценкам США, Китай поставляет около 80% критических материалов двойного назначения, необходимых России.

В издании отметили, что Китай продолжает отрицать то, что страна помогает России. Тем не менее Министр иностранных дел КНР Ван И прямо заявлял, что Пекин не допустит поражения Москвы в российско-украинской войне.

Вас также могут заинтересовать новости: