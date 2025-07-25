По словам президента США, такие слова французского лидера ничего не изменят.

Президент США Дональд Трамп опроверг план французского лидера Эммануэля Макрона признать Палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Об этом пишет Reuters.

"То, что он говорит, не имеет значения. Он очень хороший парень. Я его люблю, но это заявление не имеет значения", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, Макрон является другим типом человека.

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"Он, в основном, командный игрок. Но вот хорошая новость: то, что он говорит, не имеет значения. Это ничего не изменит", - подчеркнул президент США.

Заявление Макрона по Палестине - что известно

Напомним, ранее президент Франции заявил, что его страна признает Палестину на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. По его словам, он "верен своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке".

В то же время, как написал Bloomberg, такое заявление давит на премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которого высокопоставленные члены его правительства подталкивают последовать его примеру.

В ответ на это премьер-министр Кир Стармер заявил, что его правительство признает палестинское государство только в рамках мирного соглашения, достигнутого в результате переговоров. Как пишет Reuters, это разочаровало многих членов его Лейбористской партии.

По словам политика, сейчас он сосредоточен на "практических решениях", которые, по его мнению, могут реально повлиять на прекращение войны.

"Признание палестинского государства должно быть одним из таких шагов. Я однозначно это заявляю. Но это должно быть частью более широкого плана, который в конечном итоге приведет к двугосударственному решению и длительной безопасности для палестинцев и израильтян", - подчеркнул Стармер.

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