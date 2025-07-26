В самом городе, а также в области возникли пожары.

В ночь на 26 июля российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Днепропетровской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак. "Страшная ночь. Массированная комбинированная атака на область. В результате атаки в Днепре погиб мужчина, пострадала женщина", - детализировал он.

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Лысак добавил, что в городе повреждена многоэтажка, промышленные предприятия. По городу возникли пожары, в том числе и на парковке, где загорелись автомобили граждан.

В Днепровском районе также произошли возгорания. "Огонь охватил торговый центр. Пожары возникли на предприятии... Погиб один человек, еще четверо - получили ранения", - сообщил глава ОГА.

По данным властей, огнем полностью уничтожен торговый центр "Эпицентр".

По данным Лысака, ночью громко было и в Каменском. "Враг совершил ракетную атаку. В городе произошел пожар", - сообщил он.

Утром городской председатель Каменского сообщил, что люди в городе не пострадали.

Удары по Днепропетровской области

Россияне часто наносят удары по населенным пунктам области. Так, 19 июля оккупанты совершили самую массированную атаку на Павлоград. В результате атаки были повреждены пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка, возникли пожары.

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