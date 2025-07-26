Российские войска буксуют и едва удерживают позиции в Сумской области, отметил эксперт.

14 июля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал российскому диктатору Путину 50 дней на то, чтобы заключить мирное соглашение с Украиной. За это время российские оккупационные войска могут захватить до 250 кв км территории, считает военный эксперт Олег Жданов.

"Армия РФ вышла на такие показатели: в среднем за месяц, начиная с мая, она захватывает 130-140 кв км. Но цена вопроса выросла: если зимой Россия платила 31 убитым бойцом за один квадратный километр захваченной территории, то сегодня – 45 солдат убитыми. Примерно столько же еще раненых, потому что в этой войне соотношение убитых и раненых не 1:3, как это было раньше в классике военного искусства, а уже практически 1:1. Мы увеличиваем количество ликвидированного личного состава противника. Поэтому за два месяца Россия может захватить примерно 200-250 кв км", – пояснил он в интервью "Главреду".

При этом Жданов акцентировал, что такое продвижение никак не решает проблемы российского правителя Путина, поскольку захват всей Запорожской и Херсонской области, на которые РФ "претендует", нереален.

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"Российские войска буксуют и едва удерживают позиции даже в Сумской области, а на Покровском и Новопавловском направлениях еле-еле продавливают нашу оборону. Такими темпами российские войска будут идти годами к этому захвату", – констатировал он.

Война в Украине: ситуация на фронте

В DeepState сообщают, что бойцы 225 отдельного штурмового полка (ОШП) освободили населенный пункт Кондратьевка Сумской области. Это уже второе село, которые освободили воины из этого подразделения, нанеся при этом значительные потери оккупантам.

Тем временем на Краматорском направлении российские захватчики прибегают к хитрости, чтобы дойти до украинских позиций. Как рассказал командир батальона беспилотных систем 30 ОМБр имени князя Константина Острожского Михаил Трач, оккупанты даже наряжаются в костюмы собак, а затем ползают по полю.

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