По словам эксперта, если вы хотите купить такое авто, то это потребует дополнительных затрат.

Опытный автомеханик Скотти Килмер призвал водителей "прекратить покупать" один тип автомобилей в 2025 году. По его словам, некоторые участники дорожного движения покупают авто с полным приводом, работающие на бензине, дизельном топливе или электроэнергии, хотя они им не нужны. Об этом пишет Express.

"Полноприводные модели распределяют мощность на все четыре колеса автомобиля одновременно, улучшая сцепление и стабильность. Эти системы автоматически регулируют мощность в соответствии с уровнем сцепления с поверхностью, в отличие от систем с приводом на четыре колеса и приводом на два колеса, которые больше зависят от контроля человека", - объяснили в материале.

Однако полноприводные автомобили обычно дороже, поэтому Скотти советует выбирать такую конструкцию лишь некоторым водителям.

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"Сегодня я помогу вам решить, стоит ли покупать автомобиль с полным приводом или передним приводом. Сейчас многие владельцы пикапов хотят иметь полный привод, чтобы они могли включать его, когда вывозят лодку из воды, а затем выключать, чтобы уменьшить расход топлива. Некоторые люди думают, что они приобрели автомобиль с полным приводом, поэтому все четыре колеса работают постоянно. Но это дополнительные расходы, автомобиль стоит дороже, и вы получите худшую экономию топлива", - подчеркнул эксперт.

По его словам, если вы ездите по обычным дорогам, то вам, скорее всего, не нужно тратить деньги на машины с полным приводом.

"Кроме высоких начальных затрат, автомобили с полным приводом, как правило, имеют более сложные силовые агрегаты, что может увеличить расходы на техническое обслуживание по сравнению с другими автомобилями на рынке", - добавляют в Express.

Кроме того, автомобили с полным приводом обычно имеют повышенный расход топлива, а шины могут изнашиваться немного быстрее при сильных ударах. В то же время одним из главных преимуществ полного привода является лучшее сцепление зимой, когда на дороге появляется снег или лед.

Другие советы автоэкспертов

Ранее эксперт назвалкомфортный и надежный хэтчбек, который может стать лучшей "идеальной классикой будущего" на рынке. Речь идет о Volkswagen Golf R32, который может выдержать испытание временем и быть ценным даже спустя годы, считает специалист.

В то же время механики назвали самый надежный подержанный автомобиль, который почти не требует ремонта. Речь идет о марке Toyota, автомобили которой лишь иногда приезжают на техосмотр и техническое обслуживание.

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