Трамп призвал европейцев остановить массовую миграцию.

Президент США Дональд Трамп во время визита в Шотландию заявил, что иммиграция "убивает Европу", подчеркнув, что если европейские лидеры не примут какие-то меры, то континента "больше не будет".

"Относительно иммиграции, вам лучше взять себя в руки. У вас больше не будет Европы... Вы должны остановить это ужасное вторжение, которое происходит с Европой", - сказал он.

Он также похвалил тех европейских лидеров, которые предотвращают миграцию, не указав однако, кого имеет в виду - "чтобы не унижать других".

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"Некоторые люди, некоторые лидеры не позволили этому произойти. Они не получают должного признания, которое они заслуживают", - отметил он.

Трамп также добавил, что за последний месяц США не пропустили в свою страну ни одного нелегального мигранта, а также "выгнали много плохих людей".

Нелегальные мигранты в Европе

Ранее власти Греции объявили временный запрет на убежище для мигрантов из стран Северной Африки. Вместо предоставления убежища их сразу будут сажать в новую тюрьму на Крите.

Сообщалось, что с начала года более 10 тыс. нелегальных мигрантов прибыли на Крит из Северной Африки через Средиземное море. Это на 350% больше, чем в прошлом году.

Также в начале июля в Польше начался временный выборочный контроль на границах с Германией и Литвой для ограничения нелегальной миграции.

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