Российские военные объекты и логистика должны почувствовать последствия своей войны, подчеркнул Зеленский.

В ночь на 26 июля Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины. Под обстрел попали Сумская, Харьковская и Днепропетровская области.

Враг использовал ракеты, в том числе баллистику, и дроны, сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram-канале. "Спасатели сразу отреагировали. Я благодарен за эту неизменную оперативность помощи нашим людям. Есть раненые в результате российского удара. К сожалению, также есть погибшие. Мои соболезнования", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина не оставляет такие удары без ответа. Украинские дальнобойные дроны это обеспечивают.

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"Российские военные предприятия, российская логистика, российские аэропорты должны чувствовать, что российская же война имеет для них реальные последствия. Меткость наших дронов, ежедневный характер украинских ответов - это один из тех аргументов, которые точно приблизят мир", - добавил Зеленский.

Российский обстрел 26 июля

Российские оккупанты в ночь на 26 июля нанесли массированный комбинированный удар по Днепропетровской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Харьков почти три часа находился под массированной комбинированной атакой. По словам мэра города, враг применил сразу несколько типов вооружения - управляемые авиабомбы, баллистические ракеты и дроны-камикадзе. Пострадали пять человек, среди них - трое спасателей.

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