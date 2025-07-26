Оккупанты атаковали КАБами Киевский район города.

В ночь на субботу, 26 июля 2025 года, российские террористы в очередной раз атаковали Харьков КАБами, а потом – и баллистикой.

Обновлено 01:42: Олег Синегубов сообщил, что россияне атаковали баллистикой Киевский район города. Последствия атаки уточняются. Данных о пострадавших пока нет.

Обновлено 01:38: В Харькове снова прогремели взрывы – Киевский район.

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Обновлено 01:34: Харьков снова под ударом. В городе слышны взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района находиться в укрытиях.

Впоследствии он уточнил, что, по предварительной информации, по городу были нанесены удары баллистикой. Информация проверяется.

В свою очередь, Игорь Терехов пишет, что было два удара баллистикой за пределами города и один – в городе.

Ранее сообщалось, что в Киевском районе города прогремели взрывы, о чем заявил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Телеграмм-канале. По его словам, предварительно, был зафиксирован удар КАБами по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает. В окрестных жилых домах выбиты стекла.

Впоследствии Терехов сообщил, что из-за российской атаки КАБами в Харькове повреждены жилые дома, склады и частные авто.

По состоянию на 00:48 было известно о двух пострадавших в результате атаки оккупантов.

Атаки России по Харькову

25 июля российские захватчики в течение дня нанесли несколько ударов по Харькову с помощью различных средств.

Днем враг ударил КАБом по медицинскому учреждению в Индустриальном районе города. Сообщалось о более 10 пострадавших.

Кроме того, власти информировали, что под завалами могли находиться люди. К счастью, эта информация не подтвердилась. Три человека вышли на связь.

В то же время около 23:30 враг атаковал дронами Шевченковский район города. Власти сообщали, что обошлось без пострадавших.

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