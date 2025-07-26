Самое интересное в этой ситуации то, как реки остаются пресными, хотя они активно участвуют в переносе солей с суши в океан.

Понимание того, почему океанская вода солёная, а речная — нет, представляет собой увлекательную тему, которая веками интересовала учёных.

Ответ заключается в сочетании геологических и природных процессов, формировавших водные системы Земли на протяжении миллионов лет, пишет The Daily Galaxy. В то время как реки и озёра обеспечивают пресную воду, океаны изначально были богаты солью — в основном из-за того, как вода взаимодействует с сушей и содержащимися в ней минералами.

Как соль попадает в океан

Согласно данным Национальной океанической службы США, соль в океане в первую очередь происходит с суши. Когда идёт дождь, он немного кислый из-за содержащегося в воздухе углекислого газа. Эта кислотность позволяет дождевой воде разрушать горные породы и минералы на поверхности Земли.

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В результате этого процесса выветривания высвобождаются ионы — заряженные частицы, такие как натрий и хлорид, — которые уносятся реками. В конечном итоге эти ионы попадают в океан. Со временем накопление этих минералов и приводит к солёности морской воды, с которой мы и знакомы.

Реки и ручьи действуют как проводники, транспортируя растворённые соли с суши в море. Однако сами реки при этом не становятся солёными, потому что их воды постоянно пополняются за счёт осадков, что поддерживает низкий уровень солей.

Почему речная вода остается пресной

Хотя реки участвуют в переносе солей с суши в океан, они сами не приобретают такую же солёность. Это объясняется тем, что реки непрерывно получают свежую воду от дождей и таяния снега.

Минералы и соли попадают в реки в результате разрушения горных пород, но благодаря постоянному притоку пресной воды с низким содержанием солей, они не накапливаются в значительных количествах.

Роль испарения в поддержании солености океана

Ключевым фактором в сохранении солености океана является испарение. В отличие от рек, океаны не получают постоянного притока пресной воды. Вместо этого морская вода медленно испаряется — особенно в солончаковых зонах и природных испарительных бассейнах.

При этом растворенные соли остаются, постепенно накапливаясь. Без этого постоянного испарения океан мог бы стать ещё более соленым, чем он есть сейчас. Однако система остается сбалансированной: соль оседает на дне океана или уносится течениями и естественными процессами осаждения.

Содержание соли в морской воде

Наиболее распространённые ионы в морской воде — это натрий и хлорид, то есть те же элементы, из которых состоит обычная поваренная соль (NaCl). Вместе они составляют более 90% всех растворённых в морской воде ионов.

Примерно 3,5% массы морской воды приходится на растворённые соли. Чтобы представить себе масштаб: в одном кубическом километре морской воды содержится около 120 миллионов тонн соли. Это невероятное количество соли, но оно распределено по огромной площади океана, что позволяет сохранять общий баланс солености.

Другие интересные новости о нашей планете

Ранее УНИАН сообщал, что геологи открыли крупнейшее в истории месторождение железной руды стоимостью 6 триллионов долларов. Возраст этих образований ранее считался около 2,2 миллиарда лет.

Кроме того, мы рассказывали, в самом сухом месте Земли выпал снег. Это первый снегопад за более чем 10 лет. Это явление представляет особый интерес для ученых.

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